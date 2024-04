María José Fernández, alcaldesa de O Valadouro: "Sentes unha impotencia tremenda"

Dos mujeres -madre e hija- perdieron la vida en un incendio declarado este lunes en la vivienda en la que residían en la localidad de Ferreira de O Valadouro. El nerviosismo se apoderó de los vecinos al ver el fuego. Incluso hubo que rescatar a varios que pedían ayuda desde los balcones.

Al ver gente en los balcones, María José Fernández, alcaldesa de la localidad, rememoró la tragedia de Valencia. "Sentes unha impotencia tremenda, isto ponche os pelos de galiña, é terrorífico", reconocía Fernández, quien recalcaba que "todo o mundo fixo o que puido. É moi triste. Os danos materiais co tempo repóñense, pero as perdas humanas non. Hai que poñerse no sitio, é moi duro quedar sen casa e sen familia. O único que se pode pedir é que as persoas próximas arroupen a este señor".

La regidora tampoco escatimaba elogios hacia el trabajo desarrollado por los servicios de emergencia. En particular, aludía a los bomberos. "Hai que telos en condicións, porque fan un traballo que non se paga de ningunha maneira".

Investigación

La Guardia Civil precintó la zona, que examinarán agentes de la Policía Judicial para intentar saber las causas del fuego. Por el momento no se descarta ninguna hipótesis, incluso que hubiese sido provocado, si bien este lunes todavía era pronto para llegar a alguna conclusión definitiva sobre el origen del trágico suceso.

Efectivos de la Guardia Civil y vecinos en el portal del inmueble afectado por el incendio y gente abandonando el edificio con bolsas. JM PALEO

Los hechos

Las víctimas del fuego se tratan de M.F.R., de 50 años de edad, y F.R.M., de 77 años. Los servicios sanitarios también atendieron a un varón, J.F.G., de 79 años y marido y padre de las dos víctimas, quien no estaba en el inmueble en el momento en que se originó el fuego y que sufrió un ataque de ansiedad al llegar a su domicilio y encontrarse con la situación, siendo por ese motivo trasladado al Punto de Atención Continuada (PAC) de Burela.

El incendio se produjo en un primer piso de un edificio de cuatro plantas situado en la Avenida da Deputación de Ferreira. Los vecinos alertaron del fuego a las tres menos cuarto de la tarde, explicando a la central de emergencias del 112 Galicia que había personas pidiendo ayuda en los balcones.

Inmediatamente movilizaron al servicio de Urxencias Sanitarias del 061, que desplazó una ambulancia de soporte vital avanzado medicalizada y dos ambulancias asistenciales con personal sanitario del PAC de Burela, que se ocupó de las maniobras de reanimación de las dos mujeres, localizadas por los bomberos de Barreiros, que las dejaron en el vestíbulo del portal, donde se realizó la RCP inicialmente, siguiendo después en la calle.

Los servicios de emergencias -GES de Cervo y Guardia Civil- colaboraron, por turnos y sin pausa, con los sanitarios en la reanimación cardiopulmonar para tratar de que las mujeres recuperasen signos vitales, logrando que la mayor tuviese pulso, por lo que fue trasladada al Hospital Público da Mariña, en Burela, pero pasadas las siete de la tarde se confirmó su fallecimiento.

El camión municipal con cesta fue de los primeros en llegar al lugar y los operarios rescataron a cuatro personas que estaban en los balcones pidiendo ayuda. Bajaron a dos desde un segundo piso y a otras tantas de un tercero, debido a que el humo invadía la escalera e impedía su utilización. También la alcaldesa, María José Fernández, y otros concejales, así como integrantes de Protección Civil, acudieron para colaborar.

Tres bomberos accedieron al inmueble con equipos autónomos de respiración al conocer que faltaban dos personas e iniciaron el rastreo por la vivienda. "Ante iso, a extinción do incendio pasou a un segundo plano. O ambiente era irrespirable, con moita temperatura e gases. Axudámonos dunha cámara térmica", indicaron.

En una dependencia hallaron a una mujer de edad avanzada y la bajaron al portal, donde el resto de servicios de emergencias iniciaron la reanimación logrando que recuperase un poco de pulso, pero la evacuaron grave, y después localizaron a la segunda en otra estancia, pero en este caso los esfuerzos realizados no tuvieron éxito.

En el exterior los bomberos barreirenses tuvieron colaboración del GES y de un bombero del parque de Viveiro, que acudió con un vehículo de altura, porque al de Barreiros le subió la temperatura y tuvo que parar varias veces de camino a Ferreira y al ver que no llegaría a tiempo pidieron apoyo. El vehículo llegó a duras penas y ahora tendrá que ir directamente al taller.

El resto del vecindario pudo desalojar el edificio por las escaleras antes de que se extendiese el humo, que también afectó al patio de luces. Al subir la temperatura estallaron los cristales, también en las plantas superiores. Los bomberos desalojaron a dos personas del cuarto piso por la fachada con el vehículo de altura. Una vez que las personas estaban fuera iniciaron la extinción del fuego, concentrado en una habitación, que ardía y donde estaba totalmente desarrollado. Todavía no se sabe cuándo podrán volver a sus casas los vecinos.