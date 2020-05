Muebles Hermida entra en fase de liquidación

La empresa laurentina Muebles Hermida, que había entrado en concurso de acreedores voluntario el pasado mes de diciembre, entra ahora en la fase de liquidación. La entidad mercantil ya ha sido disuelta y cesado en sus funciones a los administradores. Según explicaron fuentes sindicales, el administrador concursal de la firma les indicó que este trámite forma parte del proceso y que se inició para que la empresa no siguiera acumulando deuda con la Seguridad Social, al tener que seguir asumiendo las cuotas de los trabajadores que hasta ahora estaban en el Erte aprobado en enero.

El administrador concursal sigue siendo optimista con respecto a una venta de la empresa y, a su juicio, y según apuntaron los sindicatos, el hecho de que la empresa no acumule más deuda la haría más atractiva. En este sentido ya hubo varios contactos y todavía hay empresas interesadas que no visitaron las instalaciones debido a la crisis sanitaria. Además la extinción de los contratos de la plantilla no implica que no pueda incluirse su contratación en las condiciones de una posible venta.