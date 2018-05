Vecinos aceptan la tala en el parque de Covas y piden que sea "más humano"

Muchos curiosos se acercan cada día al perímetro de seguridad que delimitan Policía Local y Protección Civil en el parque de Covas para ver el avance de la tala, que deja ya una imagen muy diferente del Pernas Peón. Los vecinos consultados por este diario coinciden en que la actuación era "necesaria" y piden al gobierno local que lo repueble con especies autóctonas o plantas de jardín que lo hagan "más humano" y seguro para el disfrute de todos.

Mientras observan los movimientos precisos de los operarios de Maderas Chavín para tirar abajo árboles de gran envergadura —que en el momento de caer hacen retemblar el suelo—, vecinos como Juan Díaz comentan que esta actuación "xa se tiña que ter feito hai moito tempo, facíalle moita falta ao parque". En cuanto al pinar junto al IES María Sarmiento cree que era imprescindible tirarlo para acabar con la plaga de la procesionaria, pues "se queda un só pino, queda ela", y también está de acuerdo con que se tiren los eucaliptos "porque están enfermos e secos para arriba". Natural de O Barqueiro pero con 34 años en la localidad, su propuesta para la zona es "arrancar as raíces, aplanar todo e plantar árbores pequenas". "O malo van ser os do Resurrection —que acampan en el parque—, que non van ter sombra agora", bromea.

"Cando se puxeron os eucaliptos os máis vellos xa pensaban que non era boa cousa, porque acaban co terreo, onde está o eucalipto non sae nin a silva. Xa non era de plantalos aquí porque esto non é o monte", asevera José Balsa, a quien le gustaría que los tirasen todos, además del resto de "árbores que estean malos" y que el parque se repoblase con plantas de jardín "como é debido". "Que as poñan con orde, en fileiras... vai quedar máis bonito", propone.

Otro vecino, Jesús Carretero, cree que la actuación era necesaria. "Era un peligro y aunque es una pena porque son árboles legendarios, era lo que había que hacer", dice. Añade que ahora se debería repoblar "con árboles autóctonos, que tienen un crecimiento lento pero pueden traer plantones ya crecidos, y que haya un poco de césped. Que quede una cosa más humana", explica, y "evidentemente" que con ello el parque sea más seguro.

Waldo Bellas también ve con buenos ojos la tala. "Paréceme ben porque era un perigo como estaba, había moita ramallada por arriba e tiñan que cortar todo", señala. Este vecino espera que ahora planten "árbores autóctonas pero pequenas, non tan grandes coma as de agora, pois isto estaba desfasado, parecía unha selva".