Beneficios a nivel físico, emocional y cognitivo son los que reporta el nuevo programa de "intervención asistida" con perros en el que participan 12 usuarios del centro de día de Aspanane en Viveiro, una nueva actividad de la que apenas llevan dos sesiones pero con la que se muestran encantados. Quien aporta este apoyo terapéutico es Vilma, una ladrador retriever junto a la especialista Rosa López de eMotivaVet, en San Cibrao, que se desplaza los miércoles a las instalaciones del colectivo.

La coordinadora del centro de día, Vanesa Labayén, explica que cada sesión empieza "nada máis entre o can pola porta, pois xa é recibido por unha usuaria que o acompaña ao taller", donde después hay una actividad de aproximación y bienvenida al animal en que los usuarios lo peinan, acarician o echan colonia, y a continuación ya se realiza la actividad programada para ese día, como hacer un puzle con las piezas encima del perro o confeccionar una correa para después pasearlo. "É unha experiencia moi positiva para os usuarios, introducir un elemento novo no seu día a día resúltalles moi motivador", dice.

Vanesa Labayén recuerda que los objetivos de esta intervención asistida son aumentar el interés por las actividades y reducir la inactividad y la desmotivación; potenciar la estimulación sensorial, emocional y física, y mejorar la movilidad y la coordinación, la autoestima y el estado de ánimo y las capacidades cognitivas de los usuarios.

Los grupos son reducidos para obtener el máximo beneficio en los doce usuarios participantes, que fueron seleccionados en una evaluación previa en coordinación con el departamento de psicología.

En Aspanane habían tenido una actividad anterior puntual de intervención asistida con animales y cuando conocieron que había esta profesional en San Cibrao contactaron con ella. "Intentamos innovar para que os usuarios no seu día a día poidan realizar as actividades de maneira diferente e que lles resulte motivador. Vimos que había residencias de maiores que usaban este programa e que estaba resultando unha experiencia positiva e contactamos con ela para ver se sería posible a aplicación no noso centro", detalla la coordinadora. Se animaron a implantarlo y la intención es que sea una actividad a largo plazo si se cumplen los objetivos previstos.

Actualmente el centro de día de Aspanane presta atención a un total de 17 usuarios y usuarias con necesidades de apoyo externo y/o generalizado, a través de actividades encaminadas a "mellorar e manter o máximo nivel posible de autonomía persoal". Para ello realizan talleres de actividades básicas de la vida diaria, de estimulación sensorial, de "manipulativas", de expresión oral o de emociones englobados en cuatro áreas: "de habilidades da vida diaria, de estimulación cognitiva, de socialización e comunicación, e de desenvolvemento motriz".