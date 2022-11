El menú de... Beatriz Otero de Las Sirenas-Covas: mucho más que buenas vistas

Una de las joyas del Resort Thalasso Cantábrico Las Sirenas de Covas es el restaurante panorámico de su quinta planta, a unos 75 metros sobre el nivel del mar, y que aparte de sus imponentes vistas sobre la ría de Viveiro presume de una cuidada oferta gastronómica que combina la cocina tradicional con algún toque vanguardista.

La jefa de cocina, Beatriz Otero Rubal, destaca la buena salida del "pescado fresco del día a la parrilla, desde un sargo o una cabra a un rodaballo, una lubina o un san martiño. Hace poco cocinamos una dorada de casi tres kilos, algunas piezas que preparamos son enormes", subraya.

Por lo general los pescados de la lonja son lo más demandado, también en preparaciones como la de la merluza rellena de marisco en salsa de puerros, mientras que en las carnes sobresale el entrecot. Entre los primeros platos hay algunos que nunca fallan, como las croquetas "artesanas de la casa", que preparan allí de jamón, algas y erizos o de marisco, unas filloas rellenas también de marisco o el pulpo, que ofrecen a la brasa con patata panadera y pisto, aunque si alguien tiene antojo del tradicional 'á feira' también se lo hacen.

La carta estrena platos nuevos todos los años, aunque la cocinera reconoce que los clientes son bastante tradicionales y "si intentas meter algo muy distinto por lo general no lo quieren", dice. Además, avanza que trabaja en la elaboración de una carta vegetariana y vegana "porque se está demandando mucho".

Beatriz Otero entró en 2014 en Las Sirenas como ayudante de cocina y con formación de la empresa y trabajo codo a codo con los cocineros, como Bernardo Figueira, fue subiendo escalones hasta ser la jefa de cocina actual. "Es un trabajo que me gusta mucho, incluso cuando hay ese estrés sobre todo cuando hay eventos. Me gusta que salga todo perfecto y a pesar de que se hacen muchas horas ese día prefiero hacerlo y que salga bien", dice esta mujer madre de tres hijos y que en cambio en casa reconoce que no cocina mucho.

Como "trabajadora nata y comprometidísima" define a la jefa de cocina el gerente de Las Sirenas, José Pereira, quien recuerda que ofrecen un menú ejecutivo a 16 euros de lunes a jueves a mediodía y cena y el viernes a mediodía con tres primeros, dos segundos y dos postres "con pescado siempre de lonja y que tiene mucha aceptación".

El establecimiento acoge el sábado 19 la cena gala Un día para [email protected] para recaudar contra el cáncer, además de otros eventos como congresos, cenas baile o la celebración de fin de año.

Receta: merluza rellena de marisco en salsa de puerros

Ingredientes



Merluza, langostinos, puerro, patatas, harina, mantequilla, leche, huevo, nata, guindilla, sal, pimienta y caldo de pescado.



Preparación



Bechamel de marisco: picar un puerro, unos langostinos y poner a sofreír en mantequilla; añadimos la harina, dejamos quemar y añadimos la leche que antes calentamos en otro fuego; salpimentamos y reservamos. Desespinamos la merluza y la abrimos, la rellenamos y freímos pasándola por harina y huevo. Salsa de puerros: picamos el puerro, lo sofreímos, echamos un par de guindillas y añadimos la nata; dejamos reducir a fuego lento y echamos sal, pimienta y caldo, dejando reducir. Emplatado: base de patata panadera, la merluza rellena, la salsa de puerros y perejil.