Galicia está muy presente en la exposición de pintura de Belinda Washignton

La actriz y presentadora Belinda Washington, muy vinculada a la comarca de A Mariña donde disfruta siempre que puede de su casa en un municipio del interior, presenta estos días en Madrid una exposición de cuadros en los que la naturaleza está muy presente. "Hay mucho bosque, mucha Galicia", confiesa una enamorada del norte lucense, del que se ha convertido en una gran embajadora y siempre que puede presume de Galicia, "de la que es muy fácil enamorarse", confiesa.

Cuesta imaginarse a un rostro tan conocido de la pequeña pantalla sentada a solas frente a un lienzo, pero es algo que recomienda a todo el mundo. "Yo empecé porque es algo que relaja mucho, porque es una forma de expresarte y supone un momento muy agradable estar tu solo meditando y desconectando", cuenta la artista por teléfono desde Madrid, donde reside, y donde también está abierta la exposición, en el Lobby Art Gallery del hotel Emperador.

Un establecimiento ubicado en plena Gran Vía, donde la muestra está abierta hasta mediados de abril, aunque no se descarta que pueda ampliarse para que, tras el confinamiento, sea posible que más gente la visite. Una exposición que se abrió el pasado día 12 cuando todo lo que vino después era aún impensable. "Mantuvimos la inauguración y vinieron unos quince medios, pero por precaución ya no nos saludamos", cuenta, antes de tener que estar "enclaustrada" en casa, pero es algo que pide a todo el mundo por responsabilidad, dice, sin olvidarse de preguntar cómo está la situación en la comarca, a la que está «con ganas de venir» cuando todo acabe.

Belinda Washington se aficionó a la pintura hace dieciséis años y tras una primera muestra solo de acuarelas se anima ahora a presentar cuatro de sus acrílicos de gran tamaño -un metro por un metro- a los que suma algunas de sus acuarelas más recientes hasta reunir un total de diecisiete obras.

La pintora huye del realismo clásico para apostar por algo imaginativo. "Hay mucho bosque y verde y mucha Galicia y hay gente que me ha dicho que lo que trasmiten es paz y yo me quedo con eso", asevera la presentadora, que hace unos días realizó un directo en Instagram mientras pintaba uno de sus cuadros, a la vez que animaba a sus seguidores a hacer su propia obra "y hubo gente que utilizó acuarelas, pero también lápices y ceras, hubo de todo y luego sorteé mi cuadro entre los que participaron", cuenta, contenta de esa primera iniciativa en redes, en la que también animó a la gente a acercarse a la pintura "ahora que tenemos más tiempo",

"Hay que mirar todo esto como una buena opción para descubrir cosas nuevas", afirma, para recordar que ella se inició hace dieciséis años en la pintura y que además de acuarela y acrílico también le da al óleo y al carboncillo. "Soy un culo inquieto y cuando aprendo una cosa me gusta pasar a otra", manifiesta, recordando que, de entre todas las técnicas, se queda con la acuarela, pues "es libre y una técnica en la que no valen los errores, porque no puedes rectificar, algo que sí puedes hacer con los óleos poniendo una capa por encima; la primera es más impulsiva".

DESTINO. Esa paz que, dice, inspiran sus cuadros es lo que ella encontró en A Mariña, que se ha convertido en su rincón para descansar. "Yo creo mucho en el destino y fue el que me llevó a descubrir la zona, de la que me quedo con todo: su paisaje, su gastronomía, su gente y su forma de ser, con menos prisa y mucha amabilidad. Uno se enamora de las personas, pero también de los sitios y yo ya estaba enamorada de su literatura gracias a la señorita Bustillo que nos acercó a Rosalía de Castro, a Valle Inclán o a Torrente Ballester. Es que Galicia no puede ser más bonita. Es muy fácil enamorarse", confiesa.

En A Mariña ha encontrado el refugio ideal, pero también el apoyo de la gente, que la ha convertido en embajadora de actos tan propios como la Festa da Faba, en Lourenzá, o la Festa Normanda, en Foz, dos singulares eventos que ha ayudado a promocionar, también fuera de la zona, algo que hace sin esfuerzo. "Lo hago siempre que puedo porque me gusta apoyar a Galicia, porque es una tierra que amo y en la que me siento en casa", se sincera.