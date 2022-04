Cristina Oñoro: "En muchas ocasiones se contó la historia del mundo sin las mujeres"

La repercusión de Las que faltaban fue tan espectacular como su planteamiento: un recorrido histórico tomando como base a trece mujeres que le sirven para reflexionar sobre su invisibilidad pese a una trascendencia histórica innegable que además se palpa gracias al entretejido que realiza con otras muchas que va atrayendo a su relato y que sirven para subrayar unas ausencias históricas que contribuyeron a dejar a figuras de hombres como protagonistas únicos del mundo en que vivimos generando una visión distorsionada de la realidad.

¿Eligió justamente trece nombres por la simbología del número?

Salió así. Me gustan mucho los números, eso es verdad, y estoy siempre bastante atenta a sus propiedades, pero esta vez no fue así. En el original que planifiqué para el libro había 21 porque iba a salir en el año 2021, pero finalmente me metí tanto en cada personaje que tendrían que salir dos volúmenes. Me hizo dudar un poco, pero adelante con el trece.

Recoge que ya Tucídides arrinconaba a las mujeres, pero al mismo tiempo habla de un episodio singular con los fascículos de un coleccionable de 2016 sobre la historia del mundo sin citar a una sola mujer. ¿Es posible que se avanzase tan poco o es una anécdota?

Eso es muy importante. El libro comienza con esa anécdota reciente, actual, que nos puede hacer creer que sucedió ahora, pero como se ve a lo largo de todo el libro hay muchas ocasiones en las que hemos contado nuestra historia sin las mujeres. Tucídides dice que es mejor no hablar de las mujeres pero en 1791 con Jane Austen nos encontramos a ella y a su hermana estudiando la historia de Inglaterra y están desesperadas porque su padre las obliga a estudiar cuatro volúmenes donde tampoco sale ninguna mujer y ellas hacen su parodia en un cuento que aún se conserva. A lo largo del libro recupero muchos momentos en los que se fantaseó con esa historia del mundo en que no aparecen las mujeres. Así que eso es reciente, pero si tiramos un poco del hilo, vemos cómo sucedió siempre.

Cleopatra | "La presento tirando de su hija, de la que hasta Shakespeare se olvidó, y eso que llegó a reinar en Egipto"

Hay un momento en que dice: "Incluso cuando escribía sobre mujeres famosas me parecían grandes desconocidas". Si le pasa esto a usted, ¿qué cree que está fallando?

Yo intenté acercarme a mujeres accesibles desde nuestra cultura, pero dentro hay nombres familiares como Juana de Arco, Cleopatra o Marie Curie... Lo que hice fue plantear preguntas que tienen más que ver con la actualidad y por qué en este momento siguen siendo grandes desconocidas. En el episodio de Cleopatra no repito la historia que ya se contó mil veces: la gran enemiga de Roma, una historia que estuvo en manos de su enemigos. Yo tiro del hilo de su hija, de la que hasta Shakespeare se olvidó, y eso que llegó a reinar. Así que solo con eso de pronto adquiría una dimensión diferente. Pero principalmente me interesa el personaje por lo que significó para la lucha de las mujeres. Por eso las sufragistas también usaban a Juana de Arco para sus propias luchas, que también es una gran desconocida porque nos falta su historia.

La gran conocida de sus protagonistas podría ser Marie Curie...

Ella sí es muy conocida, pero poco sabemos de su estructura familiar. Era una joven sin recursos que se fue a estudiar a Francia porque en Varsovia las mujeres tenían prohibido estudiar. Fue acogida por su hermana. Y poco sabemos de cómo logró compaginar su vida científica con la familiar. Ahí descubrí a su suegro, el padre de Pierre Curie, que le cuidaba a las niñas. Así es como aparecen como desconocidas, en parte por las preguntas nuevas que les planteo a día de hoy a estos personajes.

"En la Grecia clásica ya se trataban temas vigentes hoy"

Algo que sorprende mucho al leer Las que faltaban es que algunos debates sobre feminismo llevan milenios sobre la mesa.

¿No le sorprendió ver en figuras como Agnódice debates aún vigentes a día de hoy?

Aunque hables de cosas lejanas como la Grecia clásica sí ves que sus personajes abordan debates abiertos hoy en los distintos feminismos. En el caso de Agnódice, que la leyenda cuenta que accedió a estudios de ginecología, su historia es muy interesante y nos cuenta las discusiones que se debieron dar en el siglo IV antes de Cristo entre parteras y ginecólogos y cómo se disputaban de algún modo lo que llamaríamos ser responsable del nacimiento, quién lo atiende, la matrona o los médicos. Ese debate nos llega desde el siglo IV antes de Cristo y a Agnódice la llevó a disfrazarse de varón para estudiar ginecología porque estaba prohibido a las mujeres asistir a los partos. Ella se disfraza para estudiar en Alejandría y me resultó divertido leer entre líneas ese tira y afloja entre comadrona y médico y que todavía hoy estemos en esa discusión: quién debe tomar decisiones en torno al parto.

¿Cuál fue su figura más complicada?

La de Malinche, y también la que más quería. Yo incluso viví en Cholula. Era muy difícil de escribir porque las fuentes son muy numerosas. Tenemos a Bernal Díaz del Castillo, que prestó mucha atención al personaje y para mí es muy valioso. Pero luego están las crónicas de los conquistadores, de indígenas... Además, pronto se convierte en un símbolo, una leyenda y hoy se habla del malinchismo en México, donde fue muy utilizada para representar a la traidora que abrió la puerta de América a los españoles. Pero luego está la faceta de amante de Hernán Cortés y otras. Pero a mí me interesaba toda la reflexión sobre la interpretación y la comunicación humana. En su caso se encuentran dos visiones del mundo, cuando se entrevistan Cortés y Moctezuma con ella de intérprete. Pero claro, ¿cómo se entendieron realmente? ¿Cómo hubo esa comunicación? Pues con ella. Me interesó esa visión: sus palabras y sus visiones de dos mundos distintos. Y luego cómo incluso su figura enfrentó a sectores del feminismo.

"Ribadeo es el lugar en el que se conocieron mis padres y yo voy siempre que puedo"

Sus padres se conocieron en Ribadeo y por eso esta localidad está muy presente en su vida.

¿Cuál es su vinculación ahora con Ribadeo?

Ribadeo es el lugar de origen de mi familia materna y mis padres se conocieron allí. Ahí empieza la historia y yo intento ir todos los años. Lo hago siempre que puedo porque me encanta.

Volviendo a su libro, a Rosa Parks ¿la ve usted más cerca de la lucha feminista o racista?

Ella era sobre todo era una persona normal en una corriente implicada en lucha por los derechos civiles en un momento importantísimo como fueron los años 50. Ella misma dice en sus memorias que a las mujeres no les daban el gran protagonismo que tuvieron. En la marcha sobre Washington ni siquiera hablaron. Incluso marcharon en otra manifestación aparte, algo que ella admite que hoy sería imposible. Creo que su personaje nos hace ver la doble discriminación de mujer y de raza negra, pero sobre todo como una persona sencilla.