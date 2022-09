El Fiat X 1/9 fue para Carlos Seca "un flechazo"

Dice Carlos Seca, profesor de A Pontenova que ahora tiene base en Santiago, que lo suyo con el Fiat X 1/9 fue un flechazo, "un amor a primeira vista mentras miraba coches por internet para a miña parella". Lo tenía todo: biplaza, motor central, propulsión trasera, descapotable, faros escamoteables, bonito... y además era un coche poco visto, por lo que pronto se puso a comparar unidades y precios hasta dar con el que más le interesaba en Valdemorillo (Madrid).

De esto hace siete años y el romance continúa en el año de la celebración de las bodas de oro de un modelo italiano al que vistieron en uno de los más prestigiosos estudios de diseño, Bertone, donde le cortó el traje el ingeniero Marcelo Gandini, el mismo que hizo el bravo Lancia Stratos de 190 CV que conquistó los podios de los rallis.

El Fiat de Seca lo vimos recientemente en la concentración de Barreiros al tenerlo para esos viajes cortos a la playa en Barreiros o Foz. Todavía puede lucir en el la cabellera al viento y disfrutarlo los fines de semana. La primera impresión fue que estábamos ante una especie de Lamborghini, por esas líneas recortadas y forma de cuña tan llamativas. Pero no, este es rojo y además monta un motor pensado por el ya ex ingeniero de Ferrari Aurelio Lampredi. "O X1/9 tamén se coñece como o bello Ferrari ou o Ferrari dos pobres pero fíxose sobre a mecánica do Fiat 128»" explica este pontenovés.

Fiat X 1/9. X. LOMBARDERO

Es un pequeño deportivo, pensado para las carreteras secundarias de entonces y capaz de alcanzar los 170 km/h, según lo publicitaban, aunque Carlos dice que "como se vai máis cómodo é entre 80 e 110 km/h xogando coa 3ª e 4ª marcha".

"É un pracer conducilo —asegura—, porque o centro de gravidade é moi baixo e fai as curvas totalmente plano, coma un kart". Su pequeño tamaño y motor central sin duda ayudan y probablemente este Fiat haya hecho escuela para muchos otros diseños y exámenes posteriores. El de Carlos es de los primeros, de 1974, con el cuatro cilindros 1.3 de 75 caballos, aunque con los años se fabricó con otro más potente, el que del Ritmo, y cinco marchas.

En su nacimiento seguro que bebió de la euforia que en Italia o Gran Bretaña vivían en los 60 con los pequeños MG y otros convertibles tipo Triumph Spitfire o Lotus Elan y este italiano, que se asemeja más por líneas y motor al Matra-Simca Bagheera, también se dice sucesor del Fiat 850 Spider. Quizás acabó por dar esa vuelta de tuerca que posteriormente han aprovechado los japoneses con roadster del tipo Toyota MR2 y, especialmente el Miata de Mazda (hoy MX5).

Fiat X 1/9. X. LOMBARDERO

El X 1/9, al que podrían haber puesto un bonito nombre de Capri o parecido, lo dejaron también crípticamente con el nombre del proyecto. Dice Carlos que su unidad fue la que se expuso en el Salón del Automóvil de Barcelona y que, excepto el repaso mecánico y el cambio de silentblocks para eliminar ruidos de suspensión y dirección, no le hizo más. Lo cual es todo un mérito dadas las múltiples partes móviles de este targa pensado con maestría para que la capota se aloje de una pieza bajo el capó. ¡Y tras el motor hay un hueco para los bultos! Por donde se lo mire, tiene arte e ingeniería.

Y aunque en el mundo de las estrellas deportivas siempre fue un secundario, en algunos mercados como el estadounidense tenía tirón. A través de portales que rastrean la aparición de coches en las películas sabemos que el X 1/9 también pasó por Hollywood, aunque sin tanto protagonismo como el también pintón DeLorean, biplaza con puertas de gaviota que fabricó DMC y se consagró en 'Regreso al Futuro', aunque mecánicamente no fuera gran cosa. El X 1/9 bien podrían encuadrarlo en alguna película sobre la carrera espacial espacial pero aparece fugazmente entre una masa de coches en 'Terminator 2' y también se paseó por la serie 'Dallas', entre otros muchos filmes.

Dice Carlos que, si pudiera, le gustaría tener un Lancia 037 Stradale o un Renault 5 Maxi Turbo y tiene su lógica pues, aparte de su demostrado gusto por la tecnología italiana -también posee un Alfa Romeo GT de 150 CV-, de más joven se crió entre los rallis y los pilotos: "No 1985 coincidiu que andaba por Meira no instituto e por alí estaban Diego e Sergio Vallejo. No Rallye San Froilán aínda se corrían cos Grupo B, Sains co R-5, Zanini cun 205 Turbo 16V, Beni Fernández co Opel Manta; e logo daquí o propio Diego cun Seat Panda e Luis Méndez, da Pontenova, cun Talbot Samba". Las máquinas siempre le llamaron su atención, sobre todo los coches, aunque también su padre trabajó en la fábrica de carrocetas. Así que con el X 1/9 y su simpática mirada cuando sube los faros, se ha dado el capricho.