La muerte de Diego Armando Maradona ha llenado los últimos días páginas y retransmisiones por todo el mundo, pero es en un pequeño pueblo de A Mariña, Galdo, donde el fallecimiento del astro ha sido muy comentado. No en vano uno de sus vecinos, Hermelino Ben Chao, es conocido desde hace más de 30 años como Maradona de Galdo.

La capacidad para dominar el balón y la constitución física, con un pelo además muy parecido al del ídolo argentino le condujeron en los años 80, en pleno apogeo de Maradona, a recibir un mote que mantiene y por el que se le conoce incluso más que por su nombre de pila, Hermelino. El Maradona de Galdo ha vivido una semana ajetreada desde el anuncio de la muerte del ídolo argentino e incluso su teléfono sonó más de lo normal. "Houbo moita xente pola rúa que me dicía, agora eres o único Maradona que queda, tes que coidarte", señaló Hermelino, que tiene 57 años, tres menos que Maradona, aunque deja bien claro que "físicamente penso que me atopo bastante mellor que el, dende logo que me coido máis e conto dar aínda moita guerra".

"Tiven a oportunidade de ver moitos partidos e xogadores de élite, pero nunca vin a Diego xogar en directo"

A Hermelino Ben le hubiera gustado conocer a Maradona, pero no tuvo la oportunidad de verlo en directo. "Tiven a oportunidade de ver ao Barcelona ou Real Madrid en moitas ocasións e moitos outros equipos de Primeira División, pero non cheguei a ver a Maradona nada máis que na TV. Eso si, cheguei a facer un anuncio da cerveza Mahou polo parecido que tiña con el", aseguró el Maradona de Galdo, que considera al fallecido Diego como "o mellor xogador de tódolos tempos, por enriba de Messi", aunque reconoce que la comparación es difícil. "Estes días puiden ver o reportaxe sobre Maradona e penso que non houbo ninguén con tanto talento. É verdade que Messi pode levar máis goles ou ter máis regularidade, pero dende logo que Maradona puido chegar aínda máis lonxe se non tivera os problemas que tivo coa droga e se tivera máis coidado co seu estado físico", sentenció.

"Teño 57 anos, tres menos que Maradona ao morrer, pero físicamente atópome moi ben e aínda dou toques con catro balóns"

Aunque no recuerda la fecha exacta, sí el momento en el que su nombre cambió para siempre. "Foi na saída do pavillón de Viveiro cando uns rapaces me viron facer filigranas e puxéronme o mote, que xa me quedou para sempre", señala el Maradona de Galdo, que todavía se levanta cada mañana antes de trabajar para darle toques a cuatro balones a la vez.