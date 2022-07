El mosaico de Burela

La tradición marinera de la villa burelesa es el tema central del mural que realizan los artistas Martín Lestao y Belén Mogo en un muro próximo al puerto de Burela. Se trata de un trabajo que surgió a partir de un concurso que ganaron, presentado al proyecto Tanza con el BurelaIN, que pretende favorecer la inclusión en el municipio y lo está consiguiendo al implicar a diferentes colectivos, puesto que colaboran Eu Son, Saúde Mental A Mariña, Afan y las Redeiras Cabo Burela. Cada uno aporta su granito de arena a la obra ideada por los creadores citados.

El mar es el protagonista y "as mulleres que hai detrás dos homes e que dende terra lles axudan procesando o peixe que eles traen" son el eje del mural que adornará otro punto de la localidad, como ocurre en diferentes países, en que las paredes son auténticas piezas de arte y artesanía. Este caso funde ambos aspectos, dado que "usamos restos de gres da antiga fábrica de Burela, que recollimos e estamos traballando con eles para crear esta obra en alusión ao papel da muller no mundo do mar", explica Lestao, quien detalla que el mural incluirá "bonitos, mulleres na conserva, as redeiras, unha peixeira e ademais vai levar pintura, redes, refugallos atopados nas praias e madeira. É un collage feito con varios materiais".

El mural toma forma. JOSÉ M. ALVEZ

Afan realiza una pieza en su taller que reflejará la alfombra floral de Burela, que "sae dunha lata e atravesa unha morea de bonitos, como abrindo paso á costeira", señala Martín, quien estima las dimensiones totales del mural en unos 120 metros cuadrados, cuatro de alto y 30 de largo.

El trabajo aportará colorido a la zona, aunque los colores del gres que emplean no son de los más llamativos -negro, verde y azul, con predominio del último-, también incluye como complemento una parte pintada a cargo de Belén, quien utiliza colores muy vivos, por lo que Lestao ya anticipa un mural multicolor.

La técnica que usan para la realización de esta obra es la tradicional del alicatado, es decir, pegan con cemento cola los elementos a la pared. Para abordar una superficie tan importante crean piezas más pequeñas sobre malla de vidrio de adhesivo que después colocan sobre el muro como si de un puzle se tratase. "Puxemos unhas marcas previas para compoñelo e agora ímolo conxugando", indica Lestao.

El trabajo comenzó a mediados del pasado mes de junio en el taller que instalaron en la plaza de abastos, donde prepararon los trozos que ahora colocan para después pasar a la pintura y añadir otros materiales. "O que máis tempo levou foi facer o mosaico sobre a malla", apunta. La intención es que el mural pueda quedar listo a finales de este mes.