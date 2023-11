Montse Vale Insua: "Para o meu home é como se fose unha rehabilitación"

Son once anos xa os que leva Lana xunto a Montserrat Vale Insua, a cuxa casa chegou nun momento familiar difícil. Os pais de Montse xa tiveran un can na antiga panadería, situada xunto á fonte de Covas, que daquela andaba ceibo polo establecemento e facíalle moita compaña a súa nai. "Pensei que nunca ía ter un can, pero ocorréusenos porque a vida nos cambiou moito cando ao meu home lle deu un ictus".

Mercárona nunha tenda da Coruña. O seu fillo quería mercar un can grande e o seu home tamén, pero "unha amiga aconselloume un pequeno, díxome: ‘A sensación é a mesma, vaiche dar cariño igual". Xa tiveran un grande nunha parcela, pero di que a situación con Lana non é comparable. "Esta entende todo o da casa, sabe os nosos horarios e acompáñanos moito", tanto que son inseparables e lévana con eles de viaxe cando van a visitalas localidades veciñas, e "tamén a levamos a Portugal".

O carácter dos caniches xa lle gustaba a Montse, pois un sobriño seu tivera unha camada. "Son listos e enseguida te coñecen". Houbo coñecidos que lle pediron que criase, pero rexeita facelo, teme que a xente non coide os canciños ou que lle pase algo á cadela. Montse lembra a discusión co seu home camiño da Coruña porque el estaba empeñado nun can grande, pero chegaron alí e viñéronse felices con Lana. "Veu no coche, no seu colo, espertou ao chegar".

Montse di que teñen "moito que agradecerlle, agora o meu home móvese moito máis para xogar con ela, é unha especie de rehabilitación. Dálle moito movemento, sobre todo se non ten auga, vaino buscar, faino levantar e pídella. Cando viaxamos tamén hai que baixarse do coche, paseala un pouco, polas Catedrais ou Barreiros. Aporta moita calma e ademais tes algo que está contigo sempre, xa non é só que te reciba ao chegar á casa, senón a sensación de abrazala; iso que agora Abraham nos trouxo unha neta, e anda detrás da nena polas habitacións".

Lana require algúns coidados especiais pois ten unha dermatite atópica e por iso "encántalle que a peitees. Tamén ten un pouco de estrés, polo que hai que sacala moito, xa que agora mórdese, igual tamén é pola pel reseca. Para tela ben e que estea contenta, hai que coidala bastante. Témoslle un penso especial e botámoslle gotas nos ollos, que se lle resecan".