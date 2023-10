El monte renacerá de sus cenizas

La Asociación Provincial de Empresarios de la Primera Transformación de la Madera de Lugo (Lugomadera) anticipa que el resultado de los incendios forestales que afectaron a más de 2.500 hectáreas de los municipios de Ribadeo, Trabada y Foz la pasada semana no va a ser un abandono de ese espacio. Su presidente, Daniel Díaz Ramos, sí da por hecho que esta situación va a tener un impacto negativo en sus cuentas de resultados, pero entiende que los propietarios, como gestores de su propiedad, "buscarán de novo alternativas para poñer en valor e a producir as súas propiedades. Consideramos que non cabe o abandono nunhas parcelas afectadas por unha catástrofe, e menos nunha área tan produtiva dende un punto de vista forestal".

Bajo su punto de vista, no hay ninguna duda de que el propietario "apostará de novo pola posta en marcha dunha nova repoboación forestal". Lo que sí cree que será necesario tener en cuenta es la capacidad de transformar y aprovechar el monte. Considera que la madera que se encontraba en turno (en crecimiento), en turno de corta o próximo a él debe de ser tenida en cuenta y aprovechada.

Pero matiza que "non podemos precipitarnos na toma de decisións, e convén que estos aproveitamentos non se executen antes da primaveira de 2024, salvo casos excepcionais". Según su lectura de la situación, "será necesario aproveitar a madeira de eucalipto co seu correcto descortezado, sendo así apta para fabricación de celulosa, e non mermando significativamente o seu valor".

Con estos condicionantes el terreno estará ya más consistente al haber crecido la capa vegetal y disminuido la erosión provocada por el incendio "eliminando posibles restos de cinza, e agardando o posible rebrote das árbores, que xunto co ascenso da savia, facilitará o necesario descortezado".

Díaz Ramos también describe la situación para montes con plantaciones de dos a cinco años, en las que cree que sería conveniente "esperar a evolución da mesma, e se hai brotes na planta, existe unha posibilidade alta de supervivencia e conservación, non perdendo todo o crecemento obtido"