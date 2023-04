El monte calcinado en Viveiro, tres semanas después

La investigación sobre el incendio de Galdo y Vieiro continúa su curso. La zona de la quema que se propagó merced al fuerte viento está precintada en Borreiros y el vecindario comenta que el coste de los servicios de extinción superará los 40.000 euros, un gasto que es probable que se reclame si la investigación confirma que el fuego se originó a causa de una quema de rastrojos autorizada, ya que dicho permiso precisa en qué condiciones no debe hacerse. Entre los condicionantes están la sequía o altas temperaturas y el viento.

Varios propietarios de montes quemados ya presentaron denuncia para reclamar indemnización y otros están iniciando el proceso. Es el caso de Ramón Blanco Candamil, quien asegura que "ardeunos todo, agora hai que limpalo e repoboar, iso leva moito diñeiro. Era planta de tres anos e medio. Agora vai mirar un perito o terreo e calcular o que vale limpalo e plantalo outra vez, iso teremos que facelo no outono polo menos", asegura. "Había uns 40 anos que ardera, pero desta vez foi tremendo porque facía moito vento e era imposible paralo, aínda menos mal que non colleu casas, pódense dar as grazas, pero foi un día moi duro". Este propietario piensa que "co vento que facía non se lle ocorre a ninguén facer lume. Adrede xa sei que non o faría, pero é unha perda moi grande", apuntando al posible origen del fuego en una quema.

Otro afectado fue Pedro Rodríguez Regueiro, Truman, quien indica que en el monte arrasado por el fuego "aínda non se fixo nada, preguntei en Medio Rural e dixéronme que era mellor que non lle tocase por agora, que estaba en investigación. Algúns veciños andaron por alí vendo os eucaliptos e din que algún xa falou con madeireiros para vender".

Este propietario señala que cada planta puesta cuesta 1,60 euros. "Esa planta que ardeu ou a cortas para que retoñe ou senón cortala máis abaixo para poñer unha nova. Din que é mellor cortala para que retoñe, porque senón é outro investimento e non compensa, segundo din". Calcula que una plantación tarda dos años en salir adelante y cree que los cortados para retoñar también salen rápido, aunque "depende da temperatura que alcanzase o solo".

Rodríguez indica que sus plantas "tiñan de 6 a 7 anos, cando poida cortarei e deixarei retoñar, senón teño que poñer outros 2.000 euros para repoboar. Imaxínate que volve arder e hai que plantar outra vez, é mellor estar quieto", reflexiona. Además se le quemó otro monte pequeño de castaños, que no sabe si secarán o lograrán sobrevivir. Prevé contratar una empresa que se haga cargo de cortar y de retirar la biomasa.

Añade que los maderistas no quieren plantas pequeñas "porque non fan tonelaxe, só polo tempo e a man de obra e maquinaria non lles interesa. Córtase e en teoría tes que facerte cargo dela, porque se queda no monte pode causar outro lume. Hai xente que ten madeira boa, pero van perder moito, se estaba a 40 euros a tonelada, os maderistas pagaránllela agora a 20. A primeira tala será a máis prexudicada, o resto debería estar ben. Todo vai en contra do propietario, xa é mellor non ter monte", considera este vivariense.

BALANCE. La superficie forestal de la comunidad de montes de Galdo no llegó a verse afectada por el fuego, aunque las llamas si quemaron un trozo perteneciente a montes comunales de Vieiro. Ambas, igual que los vecinos, colaboraron con los servicios de extinción en sofocar el incendio declarado el pasado 29 de marzo en una jornada intensa.

El operativo desplegado en la zona por Medio Rural, que contó con apoyo de otros servicios como los bomberos de Viveiro, el GES de Cervo o las policías Nacional y Local, la Guardia Civil o Protección Civil, logró controlar el incendio después de que ardiesen unas 90 hectáreas de monte, para lo que fue necesario abrir varios cortafuegos, descargar miles de litros de agua y trabajar intensamente, pero aún a principios de la semana pasada hubo avisos de que salía humo en algunos puntos, donde ardían restos de biomasa.