Mondoñedo unirá la carretera LU-124 con el barrio de Coto de Otero

El Concello de Mondoñedo continúa avanzando en la tramitación administrativa para llevar a cabo el vial que conectará la carretera LU-124 con el barrio de Coto de Otero, lo cual también permitirá una mejor conexión de este núcleo de población con la autovía.

En este sentido, según indicó el lunes en un comunicado, acaba de enviar para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (Boe) el anuncio para notificar a seis propietarios afectados por la expropiación de terrenos que son necesarios para ejecutar la obra. De algunos de estos propietarios no se conocía la dirección y en otros casos no fue posible hacer la notificación con los datos que constaban.

"A pesares das difíciles circunstancias provocadas pola crise sanitaria que derivou no estado de alarma, o Concello mantén, dentro das posibilidades e seguindo as disposicións para evitar contaxios, a actividade administrativa co fin de servir aos intereses dos veciños", aseguran desde el gobierno local y subrayan que esta infraestructura que está planificada "será moi útil" para los ciudadanos.

La obra de esta nueva vía, cuya memoria técnica y la relación de bienes y propietarios afectados por la expropiación fue aprobado en el pleno municipal correspondiente al mes de marzo del año pasado, tiene un presupuesto de 38.065 euros.

DESINFECCIÓN. El Concello de Mondoñedo también continúa con las labores de desinfección y limpieza que se están ejecutando en la mayoría de los municipios en los planes de actuación frente al Covid-19.

Así, en la mayor parte de las parroquias los equipos de limpieza se centran en ejecutar estas labores en las marquesinas y los contenedores de la basura.