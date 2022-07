Mondoñedo traballa para crear un museo a ceo aberto que una todo

COLABORACIÓN e educación. Son os dous piares básicos que se precisan para acadar obxectivos, entre administracións, entre colectivos, entre entidades públicas e privadas... Así o expuxo o arqueólogo Abel Vigo, quen salientou que en Mondoñedo "todos axudamos e iso é fundamental para sacar cousas adiante".

Esas mans tendidas serán clave para ver cumprido o desexo de que a localidade mindoniense sexa "un museo a ceo aberto". Para iso, enumerou, habería que buscar a integración total do casco histórico, vencellar todos os monumentos a través de rutas predefinidas, mellorar a iluminación, eliminar o feísmo, crear contido dixital...

E nese contexto, Vigo aludiu a outro aspecto que non sempre se ten en conta: o entendemento do que se está a ver. "Non podes protexer algo se non o coñeces e se non o entendes", dixo, apuntando que por ese motivo o seu enfoque sobre o patrimonio ou as actividades culturais que organizan segue a necesaria filosofía "de educar, dar a coñecer e divulgar o que hai de maneira asequible para todos os públicos". "O que nós amosemos debe ser significativo para a persoa que está do outro lado", concluíu.

E todo isto conduce a outro propósito, pór de manifesto que "a cultura ten valor, moito valor". "A cultura é a nosa maneira de entender o mundo, a nosa maneira de identificarnos", precisou, e para a súa preservación levan anos a poñer en marcha proxectos.

O arqueólogo lembrou que Mondoñedo foi pioneiro na rehabilitación do casco histórico e que o plan Rexurbe está en marcha. "Imos rehabilitar vivenda enfocada para usos sociais, para usos industriais, para usos culturais...", dixo, incidindo en que o que buscan é a rehabilitación integral do casco histórico grazas a un investimento que pode chegar aos 17 millóns de euros.

"Todo isto é unha maneira de crear cultura", destacou Vigo, lembrando tamén que outras iniciativas xa desenvolvidas, como o Museo Cunqueiro, o da Imprenta ou o relacionado cos abastecementos da auga "contribúen a que a oferta cultural de Mondoñedo medre e sexa cada vez máis atractiva e máis accesible".

E a iso hai que sumarlle e saber aproveitar ese "escaparate" que é o Camiño de Santiago. É básico "poder recoller toda esa xente que pasa, que queda alí, facilitarlle o acceso á nosa cultura e invitala a que volva a Mondoñedo", destacou o arqueólogo, que quixo facer fincapé en que, aínda que os pereginos só estean de paso, resulta clave "que queden co recordo e poidan volver a vernos".

OS MUÍÑOS. Nesas mesmas ideas fixo fincapé o artesán Marcelo Scapinachis, ceramista que atesoura máis de 30 anos de oficio e que leva dous anos e medio asentado no barrio dos Muíños, "el más bonito de Mondoñedo", un espazo recuperado hai moitos anos ao que dun tempo para aquí se lle volveu dar un pulo cunha aposta pola artesanía. "Me enteré que había esta ruta artesana, que había un lugar así y la experiencia es increíble", destacou, facendo fincapé ademais en que o feito fr que os obradoiros estean abertos e que a xente poida ver como se traballa non só é atractivo, senón tamén "didáctico".

Barrio dos Muíños. JM ÁLVEZ

A ruta recibe moitas visitas —centros educativos, peregrinos, guiadas—, dixo o artesán, que reivindicou o seu labor como cultura: "Se comenta la cultura a través de los oficios cuando realmente no se consideran cultura, para todos somos economía industrial, cuando realmente somos etnografía pura y dura. Somos cultura", defendeu, e engadiu que tamén funcionan como "agentes de turismo".

Axudan á difusión dende o barrio, pola súa oferta, e no seu caso, coa presenza en feiras de toda España, onde no seu posto nunca faltan os folletos turísticos e a información sobre o concello. "Ha venido gente de Burgos a ver Mondoñedo a partir de un stand en una feria de artesanía", exemplificou. Porén, tamén hai problemas e o principal é a subsistencia.

"Cómo sobrevivir haciendo artesanía sin tener que salir de Mondoñedo", é a pregunta que se formulou, lembrando que eles pasan dous ou tres meses ao ano indo de feira en feira, porque estas lles axudan a manterse, conxuntamente co Camiño e co destino deste, Compostela. "El Camino para nosotros es un escaparate y un medio de vida", asegurou, cualificando a capital galega como "la tienda".

"Vivimos de lo que vendemos en Santiago y en las ferias", ratificou, engandido que sen a achega que supón a cidade compostelá "muchos oficios artesanos ya estarían muertos". Para corrixir iso, e incidindo unha vez máis en que "los oficios artesanos son cultura", pediu que se faga "un poco más por ellos", a través da organización de feiras e asentándose nos mesmos piares aos que aludía Abel Vigo, a colaboración —entre artesáns, das administracións ou con empresas doutros sectores—, e na educación. Neste senso, lembrou que se lle propuxo a Educación incluír a ensinanza dos oficios artesáns nas escolas, unha idea que non prosperou. "Se necesitan sinergias y colaborar entre distintos sectores y la educación es fundamental", concluíu.

INVESTIMENTO. De unión e de educación falou tamén o alcalde mindoniense, que incidiu na mesma idea que os seus compañeiros na mesa redonda: "A educación é fundamental, o colexio e o instituto, as escolas de música, incluso as piscinas, as escolas deportivas...", enumerou, axudan a "transmitir valores", coma quen di "sen molestar, sen que se dean conta". E esa absorción de cuestións tan básicas coma o respecto, o saber compartir, o axudar "seranlles útiles o día de mañá", dixo.

Manuel Otero amosouse consciente de que apoiar educación e cultura ten un custe, máis na súa opinión "debemos estar satisfeitos de investir ese diñeiro, porque é un investimento que ao momento non se ve, pero á larga está aí".

Tamén a conservación do patrimonio, especialmente cando é tan amplo e variado coma o mindoniense, precisa de moitos fondos, recordou, mais o rexedor amosouse convencido de que "hai que seguir traballando" nesa liña. E por iso agradeceu achegas coma a da Xunta para o plan Rexurbe e algo tan imprescindible como conservar a catedral, que "é do Bispado, pero é de todos". "Unir concellos, involucrar xente, unir asociacións, grupos, sociedade civil e que todos vaian no mesmo punto" é a chave, defendeu o rexedor mindoniense, que avogou por que "toda a poboación se involucre" para acadar obxectivos que tamén redundarán en beneficio de todos.