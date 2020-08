Mondoñedo tendrá en unos días un nuevo aparcamiento en Casas Novas

Mondoñedo contará con una nueva zona de aparcamiento, concretamente en el inicio de la travesía de Casas Novas, en un entorno muy próximo al casco histórico de la ciudad. Se trata de una zona que ocupa un total de tres fincas en las que se desarrollaron una serie de obras por parte de la Subdelegación del Gobierno cuya responsable, Isabel Rodríguez, explicó que ya están finalizadas y que por ello confía en poder entregar el párking al Ayuntamiento mindoniense en solo unos días, antes del arranque de septiembre.

La propia Isabel Rodríguez recordó que en este caso se trata de una actuación que desarrolló la Dirección Xeral de Arquitectura, Vivenda e Solo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y reseñó que se trata de una actuación muy importante debido a que, explicó, "en Mondoñedo non hai alternativas para aparcar nas proximidades do centro da localidade" debido a sus propias características urbanísticas y a las de su centro histórico.

La subdelegada también reseñó el compromiso personal del ministro José Luis Ábalos con esta obra y dice que fue algo que quiso acelerar "a pesares dos problemas que está habendo coa pandemia de Covid-19 e así facer posible a súa entrega no periodo estival, que é a de maior afluencia na zona".

En cuanto a los trabajos que se desarrollaron, las obras consistieron en el acondicionamiento de tres parcelas situadas en Casas Novas para "facilitar unha alternativa de aparcamento próxima ao centro para evitar que os vehículos aparquen nas rúas do conxunto histórico de Mondoñedo".

También reseñó Rodríguez que la intervención que se llevó a cabo se hizo "co menor impacto visual posible e incluíu o axardinamento e plantación dos espazos libres con especies de árbores autóctonas, así como a instalación de alumeado público e recollida de pluviais. Tamén inclúe a instalación de sinalización vertical de información, desde os accesos á cidade ata o aparcamento, así como de regulación da circulación no interior do mesmo, que será nunha única dirección".

PETICIÓN. Esta obra contribuirá a paliar una carencia importante de Mondoñedo que había sido solicitada en numerosas ocasiones desde el Concello y ayudará a aliviar mucho el tráfico en el casco histórico.