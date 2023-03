El Mondoñedo sella el regreso a Segunda Autonómica a falta de una jornada

El Mondoñedo se ha convertido en el primer equipo mariñano en sellar un ascenso de categoría esta temporada. El equipo mindoniense regresa a la Segunda Autonómica por la vía rápida después del descenso del año pasado y lo hace de la mano de uno de sus entrenadores fetiche, Israel Cruz, que llegó a principio de temporada para arrancar su segunda etapa al frente del equipo de su pueblo. Israel ya había dirigido al Mondoñedo durante cinco temporadas, pero se tomó un tiempo antes de volver al banquillo del Viñas da Veiga, en el que ahora vuelve a triunfar con un meteórico ascenso.

El conjunto mindoniense aprovechó el duelo directo ante el Rioaveso de la penútlima jornada del grupo Norte para sentenciar la segunda plaza y afrontará el partido ante el Vilalbés B, ya campeón, como una gran fiesta en el Viñas da Veiga para los dos equipos que cambian de categoría.

El partido fue nivelado, aunque casi siempre bajo el control de los mariñanos, que solo se vieron un tanto acosados durante los primeros minutos. "O Rioaveso saiu forte porque o empate non lle servía para nada, pero despois do primeiro cuarto de hora controlamos ben a situación. Tivemos algunhas ocasións para poñernos por diante e fixémolo ao fío do descanso, cun tanto de Jacobo. Despois, na segunda metade non pasamos apuros reais", explicó Cruz.

El Mondoñedo jugó el partido casi como local debido a la gran cantidad de gente que se desplazó para animar al equipo. "Estámoslle moi agradecidos aos nosos seareiros polo apoio brindado durante toda a tempada, pero especialmente o de Rioaveso foi unha pasada. Case toda a grada era de xente de Mondoñedo", aseguró el técnico, que cree que la presencia de tantos aficionados fue un motivo más para que los jugadores dieran lo mejor de sí en el partido. "É moi motivante sentirse tan arroupado. Moita da feclididade que puidemos sentir foi pola xente que temos detrás. Na segunda metade a grada era unha festa", añadió.

El técnico cree que el ascenso hace justicia al trabajo del equipo durante la temporada y también a la regularidad mostrada. "Tivemos un mes de baixón, pero no resto da tepmada penso que fixemos méritos para acadar o obxectivo. Especialmente destacaría o que fixemos na segunda volta, sendo un equipo moi sólido a nivel defensivo, que foi o que nos deu o impulso definitivo para acadar o ascenso», señala Israel Cruz, refiriéndose sobre todo a la útlima racha de seis partidos seguidos sin encajar ningún gol y a los nueve últimos, con un único tanto en contra.