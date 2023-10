Mondoñedo a ritmo de Breason

A actividade non cesa en Mondoñedo, que recibirá novembro ao ritmo do festival Breason que organizan a Asociación Cultural Xoldra e moitos mozos, na primeira fin de semana do mes.

Para abrir boca o venres, día 3 ás oito da tarde, no auditorio municipal o grupo de teatro O Centiño de Foz poñerá en escena De poucas luces e xa o sábado 4, a partir das doce e media da mañá, empezará a actividade máis festivaleira na Praza da Catedral.

Os primeiros actos serán unha cata de vermú e conservas Arnao da man de Iago Rivas para a que hai aforo limitado polo que hai que inscribirse a través da asociación, e xogos populares para os máis pequenos.

A continuación está prevista unha sesión vermú con Catuxa Salom e Grande Osso. Ás sete e media da tarde, na Placita, haberá un magosto con foliada e a partir das nove e media da noite, de volta na Praza da Catedral, Fillas de Cassandra abrirán os concertos que completarán Ruxe Ruxe, Los Rastreadores, The Skarnivals e Grande Osso para o fin de festa.

O delegado territorial da Xunta, Javier Arias, a responsable de Cultura da Deputación de Lugo, Iria Castro, e autoridades locais acompañaron este venres aos organizadores na presentación realizada na Praza da Catedral.