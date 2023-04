Mondoñedo recupera a memoria do seu primeiro alcalde republicano

A cidade episcopal acolleu este sábado unha serie de actos de homenaxe ao que fora primeiro alcalde republicano de Mondoñedo, Cándido Carreiras Domenech (1870-1947). A iniciativa xurdiu para recuperar a súa memoria ao constatar o descoñecemento existente sobre a súa traxectoria dedicada á vida local, algo no que puido influír que a súa filla morrese nova, refire o cronista oficial da cidade, Antonio Reigosa.

O tributo arrincou no salón de actos do pazo de Santomé, onde o historiador e profesor da USC Ramón Veiga Alonso falou da Segunda República para contextualizar a época na que viviu Cándido Carreiras. Sinalou que foi un momento "esperanzador" no que había en marcha reformas na agricultura, coa súa mecanización, mentras en Europa había un conflito ideolóxico importante que derivou na Guerra Civil en España e na Segunda Guerra Mundial.

Veiga expuxo que Cándido Carreiras foi un republicano federal, partidario dun estado plurinacional, que foi moi activo politicamente, e tamén correspondente de varios periódicos. Sobre todo escribiu en El Pueblo Gallego, onde se facía eco de toda a problemática política social de Mondoñedo nas décadas de 1920 e 1930, ata o golpe de estado de 1936.

Na charla tamén participou Antonio Reigosa, que debuxou a súa biografía indicando que "foi xastre, tivo un bar libraría e exerceu como xornalista e político". Entre os feitos relevantes da súa vida destacou que "sufriu un par de atentados na súa casa por parte de inimigos políticos, deu un mitin en Lourenzá no 1936 sendo detido e estivo preso unha tempada, aínda que non chegou a consello de guerra porque foi indultado, non se sabe ben por que, pero no 1937 liberárono e desapareceu da escena política", resumiu.

O cronista tamén contou que o seu referente político e cívico foi Manuel Leiras Pulpeiro, reivindicando a súa memoria trala súa morte para facerlle homenaxes ou poñer o seu nome a algunha rúa. "Carreiras estaba a favor do Estatuto de Autonomía para Galicia e opinaba moito da problemática local, dende o ensino laico ata a secularización dos cemiterios ou os arbitrios".

Logo dos relatorios, seguidos por unhas oitenta persoas, houbo un coloquio moderado por Xusto Fernández Haro, antes de que no cemiterio vello se inaugurara un monumento feito por Caxigueiro, que se situou a carón da tumba do seu amigo Leiras, na parte civil, onde está enterrado. É unha lauda de mármore cunha póla de espiño en bronce, para representar a ferida da desmemoria, xunto co seu nome e a frase "Leiras, Leiriñas! Chegou a República!". Custou case 3.000 euros sufragados por subscrición popular, polo que os organizadores se amosaron moi ledos, segundo indicou Xosé Luis Fernández Rivera.

Un grupo de música tocou o himno de Riego, Xulio Rodríguez leu poemas e tamén interviu Daniel Caxigueiro antes do remate co himno galego e o reparto do xornal Mondoñedo na memoria, dedicado a Carreiras. Despois moitos dos asistentes compartiron xantar na Casa da Penela.