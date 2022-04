Mondoñedo recupera uno de sus bares clásicos

Tirando de su experiencia en la hostelería, la sancibrense Yaiza Álvarez Alonso apostó por devolverle la actividad a un clásico de Mondoñedo, Cervecería Abadía, situada en la Avenida das San Lucas, 47. "Decidimos apostar por este local porque pensamos que é un dos mellores bares de Mondoñedo cunha localización moi boa", explica Luis Ledo, que acompaña a su mujer en esta aventura. "Pensamos que é un bo negocio e a verdade é que dende que abrimos o domingo pasado estamos moi contentos", asegura.

Y es que las fechas no pueden ser mejores, en plena Semana Santa con la llegada de turistas y de peregrinos. "Xa se nota a xente que vén de fóra e tamén os peregrinos porque como estamos localizados no Camiño paran aquí, por exemplo, a almorzar", explica Ledo.

Además, a finales de mes ya llegan As Quendas, que se recuperan después de dos años de pandemia, y la Cervecería Abadía será "o bar da festa", como dice Ledo, puesto que está en el centro neurálgico tanto de esta fiesta como de As San Lucas, porque en la alameda están las verbenas y a escasos metros está el Campo dos Paxariños, donde se celebran las ferias. La Avenida das San Lucas es además donde se instalan todos los puestos que acuden a estas dos citas.

La cervecería será un punto de referencia para tomar los vinos y las cañas, acompañados, cómo no, de pinchos y tapas, y también para los cafés de primera hora de la mañana, de media mañana o de media tarde, ya que abre sus puertas a las siete y media de la mañana y no echa el cierre hasta última hora. "Non imos meternos na cociña porque pensamos que con esta oferta é suficiente", precisa Ledo.