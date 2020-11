Mondoñedo propiciará la creación de industrias generadoras de hidrógeno

El Concello de Mondoñedo quiere sacar provecho directo del paso del gasoducto por su término municipal y para conseguirlo lo enmarcó en su Plan Municipal de Acción para o Clima e a Enerxía, un documento que todos los concellos están ultimando en estos días pero que en el caso mindoniense presenta la particularidad de que aprovechando el gasoducto quieren favorecer la instalación en el municipio de "industrias de produción de gas a partir dos residuos tales como plantas de biogás ou tamén de produción de hidróxeno a partires da auga".

A ello suma el gobierno municipal el avance de que trabajarán en la distribución de la red de gas por los hogares, empresas y edificios municipales, "o que propiciará cun custo baixo a substitución dos queimadores de gasóleo por queimadores de gas máis eficientes e con menor produción de gases de efecto invernadoiro".

Dicho plan avanza actuaciones en edificios municipales como un cambio en el sistema de producción de energía que mejorará la eficiencia energética en sus instalaciones de iluminación.

Eso incluirá la iluminación nocturna que se hace permanentemente de la catedral de Mondoñedo, que tiene un componente muy especial.

El Concello se compromete además "a mellorar a envolvente térmica dos seus edificios o que redundará nunha redución da demanda enerxética o que implica rebaixa do custo económico ademais de redución de produción de CO2".

Otros avances que se contemplan se centran en la promoción del transporte compartido "ben a través da utilización do transporte público como co bus escolar, bus interurbano ou taxis compartidos, como do transporte privado".

Se habla igualmente del fomento del comercio online mediante la extensión de la fibra óptica por el municipio, un trabajo que ya se está aplicando desde hace unos años "con bos resultados de forma que compañías como Adamo xa teñen presenza importante no municipio. Tamén se compromete a levar a cabo campañas de información e sensibilización co fin de concienciar á poboación acerca da importancia de actuar xuntos contra o cambio climático".

Electrolineras y reducción de impuestos

El mundo del motor no quedará al margen de un plan que contempla la aplicación de políticas que fomenten la implantación de los coches eléctricos y la instalación de electrolineras para recargar sus baterías. También se habla de algo "que xa é unha realidade, a redución de impostos municipais e o asesoramento directo e información á poboación para a súa adquisición". Esto afectará también a la movilidad, en la que desde el gobierno municipal explican que "xa se realizaron medidas nos últimos anos en canto ao fomento da mobilidade peonil na vila a partir de actuacións de peonalización e de construción de aparcadoiros disuasorios no interior que provocan que o visitante deixe o coche e percorra o casco andando".



Futuro

Esa peatonalización de Mondoñedo continuará mediante "roteiros ciclistas e actividades saudables".