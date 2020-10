Mondoñedo mueve los hilos de la historia

El Teatro Principal de Santiago acogerá el jueves, en el marco del festival Galicreques, el estreno de Miragres, un espectáculo de títeres sobre las Cantigas de Santa María de Alfonso X El Sabio que contará con música en directo. Un recurso al que se unen las figuras inspiradas en las miniaturas de los libros originales, con alguna que otra licencia que se han permitido los artistas creadores de las marionetas, con tintes muy mariñanos, ya que son obra de los mindonienses Mauro Leivas y Ton Arenas.

Este último es el creador de la compañía Mircromina que junto con Spaguetti Títeres, de Arturo Pérez, se encargarán de la representación de una original obra, que busca acercar al público en un original formato estas cantigas medievales, en las que tanto la letra como la música se han adaptado para una mejor comprensión.

Durante cincuenta minutos los asistentes disfrutarán de once piezas, una cantiga de loor y diez milagros, que acontecen con mediación divina de Santa María y, por primera vez, en miniatura.

"Será, ademais, a primeira vez que se vexa a virxe facer os miragres en directo", cuenta Ton Arenas, encargado además de parte de la producción de una obra que nace para quedarse, pues se trata de un formato "ideal tanto para auditorios como para teatros grandes, pois ás veces á xente pensa que os títeres non se ven de lonxe e non é certo", asevera, mientras recuerda que Mondoñedo será el segundo lugar donde se represente la obra, el 20 de este mes, coincidiendo con el final de las fiestas de As San Lucas. Una cita a la que confían puedan seguir muchas otras, a lo que ayudará que el próximo año es el 800 aniversario del nacimiento de Alfonso X.

"Fascinante" le pareció a Arenas la idea que le propuso su colega Arturo Pérez y el músico Bernardo Martínez, por lo que desde marzo se emplearon en la tarea de hacer los bocetos para empezar a darles vida tras el confinamiento. Una idea para la que contaron con Mauro Leivas, que ha colaborado tanto en la confección de las marionetas como en los decorados, porque si hay algo que han adoptado del Románico «é o traballo complementario», cuenta Ton.

"Estou moi contento de como quedou e de que me sacasen do meu estudio", dice Leivas sobre un retiro en el que aunó su propia retrospección con el covid.

JUGLARESA. En el taller de Arenas, en el barrio mindoniense de Os Muíños, se fraguó la confección y estos últimos días también los ensayos con la presencia además de Bernardo, que toca el laud, la pandereta y la flauta, y de la joven música Uxía Muíño, que canta y toca la zanfaina. Su presencia ha sido además trascendental para una de las licencias más particulares de la obra, trasformar al juglar que da paso de una cantiga a otra en una juglaresa, un guiño a la actualidad y que permite «que ela toque en persoa a mesma peza que o seu boneco interpreta no guiñol, pero noutra época», dice Arenas.

Y es que la música y la letra son la base para seguir unas escenas en las que los títeres cumplen a la perfección su papel de que "só o esencial importa, pois cada movemento está medido para que exprese xusto o que di a canción".

El muñeco de la juglaresa es el de una vivaz joven con el pelo rojizo, una de las trece figuras humanas que desfilarán por el teatro y para el que llegaron a hacer cásting de telas para que se adaptaran a la perfección al personaje. A ellos, se suman un pájaro, una oveja, un demonio y un dragón, una de las figuras de mayor tamaño y articulada.

Unas pequeñas obras de arte en un no menor cuidado escenario, que confían en que el público pueda presenciar de cerca tras el espectáculo para no perderse ninguno de sus sublimes detalles. "Eu aconsello que vaian cuns prismáticos, como na ópera, porque hai moito que ver", explica Leivas.