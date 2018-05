Mondoñedo marca siete rutas con más de 200 kilómetros para ser Centro BTT

El arqueólogo municipal de Mondoñedo, Abel Vigo, con la colaboración del club A Toxiza y clubs ciclistas del municipio, marcaron siete rutas que suman un total de 261 kilómetros dentro del proyecto para integrar el concello en la red de Centros BTT de la Xunta. Todas las rutas parten del albergue de naturaleza habilitado en Vilar, que será el punto de acogida para los ciclistas, y recorren un tramo del Camino de Santiago. Estas rutas discurren por el valle del río Valiñadares, parte de los trazados del Camino Norte a su paso por el municipio y la zona de Argomoso, en la que se incluye la Cova do Rei Cintolo. También contemplan los montes O Fiouco y O Padornelo, parte de los ríos Tronceda y Masma y parte de la Sierra do Xistral, incluida en la Reserva de la Biosfera Terras do Miño, así como las zonas de A Fraga Vella y A Toxiza. Además se incluye la propia ciudad.

El conjunto creado a través de las siete rutas recorre puntos de interés natural y patrimonial "de gran relevancia", según destacan desde el Concello y añaden que se trata de recorridos "moi interesantes dende o punto de vista do cicloturista, xa que posúe percorridos difíciles e longos, pero tamén paseos sinxelos e todo con diversidade de distancias, dende unha ruta pequena de 15 kilómetros á máis longa que chega aos 50".

Todas estas rutas, así como las características del albergue de Vilar para ser punto de acogida y todos los recursos con los que cuenta el municipio, se recogen en el informe elaborado desde el Concello para enviar a Turismo de la Xunta con el fin de que apruebe la adhesión de Mondoñedo a la red de centros BTT. La intención del gobierno local es contar ya con este distintivo cuando la Vuelta Ciclista parta de la ciudad el próximo 6 de septiembre. "Se o día da Volta, cando hai moitas persoas de toda España pendentes desta proba e a meirande parte delas ciclistas, damos a mensaxe de que somos un Centro BTT conseguiremos chegar a moitas persoas que son visitantes potenciais", asegura en este sentido la alcaldesa, Elena Candia. En este sentido, Candia también avanzó que la idea es añadir con el tiempo nuevas rutas en otros concellos de la comarca.