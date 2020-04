Mondoñedo inyectará un millón en la recuperación de tres espacios públicos

El Concello de Mondoñedo avanzó que su ingreso en el Plan Rexurbe de la Xunta, para rehabilitación del casco histórico, incluye la recuperación de tres espacios públicos con actuaciones por un valor conjunto de algo más de un millón de euros.

Además, en la delimitación de la zona incluida en dicho plan se contempla el impulso a la rehabilitación de diez edificios "en estado ruinoso", 27 calificados como «en mal estado» y otros 142 que califican como que están «en condicións deficientes». También se contempla un estímulo a la intervención en la parte en peor estado del parque inmobiliario.

En cuanto a las intervenciones urbanísticas una de ellas es la ampliación del acceso a la ciudad por Rocha de Vélez y Os Castros con la habilitación además un aparcamiento. A todo ello se destinarán algo más de 499.000 euros. El objetivo pasa por "mellorar os servizos e o acceso á parte alta da cidade e ás vivendas desa zona contribuíndo á consolidación do centro San Rafael, a desconxestión do tráfico dentro da área urbana e ampliando as prazas de aparcamento na contorna do centro urbano".

Otra actuación, de 300.000 euros, será la ampliación y mejora del Camiño da Valada "con dotación dos servizos propios dunha área urbana. Con esta ampliación daríase servizos aos xulgados, á zona de Alcántara, ao centro da cidade e ao aparcadoiro localizado na antiga horta do convento de Alcántara". La última de las actuaciones en espacios públicos incluida en el Área Rexurbe, por valor de 200.000 euros, es la rehabilitación de la capilla de la Orden Tercera en Alcántara.

En el propio documento se indica que la rehabilitación de dicho espacio "suporá poñer fin ás obras nesa zona, na que se concentran a escola municipal de música, o auditorio municipal, o albergue municipal de peregrinos, os xulgados e o centro de interpretación do Camiño Norte".

OTRAS INCLUSIONES. Todas esas obras se completarán con otras como el adecentamiento de jardines interiores o la habilitación de un parque infantil cubierto en el interior del casco histórico mindoniense.

Elena Candia, que impulsó y tramitó esta inclusión en el Área Rexurbe como alcaldesa, recuerda que el plan incluye igualmente "o apoio á iniciativa privada de modo que se prevén axudas para mellora de baixos comerciais e actuacións similares para potenciar e promocionar o comercio de proximidade. As aportacións públicas a estas iniciativas será de 150.000 euros". De momento no hay fecha para iniciar estas actuaciones.