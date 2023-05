Mondoñedo estrenará las rapas

La celebración de la rapa das bestas de Campo do Oso, en Mondoñedo, que abre los curros en A Mariña y en Galicia, estuvo en riesgo de desaparecer el año pasado por la falta de organización y fue la Asociación de Criadores de Cabalo de Pura Raza Galega, Puraga, la que tomó las riendas para evitar que se perdiera. Este año también es el colectivo el que se hace cargo del programa, que se llevará a cabo el 25 de junio, el último domingo del mes como es tradición.

"A idea é que non se perda porque é certo que a meirande parte das actividades deste tipo se van desfacendo coa escusa de que non hai xente para organizalas e unha vez que se deixa de celebrar un ano, despois é moi complicado que se volva facer", asegura Isabel Casariego, veterinaria de Puraga. En la organización también colaboran los concellos de Mondoñedo y A Pastoriza, la comunidad de montes y la ganadería Xan das Bouzas. "O programa de actos vai seguir o esquema do ano pasado, pero a idea que temos xa de cara a 2024 é ir incluíndo algunha actividade nova para revitalizar o curro", explica Casariego, que avanza que sería ideal que se propusiera esta rapa para ser declarada de Interés Turístico de Galicia.

Así, el 25 de junio empezará temprano en el monte para recoger los caballos que se llevarán al curro. Una vez abajo, los aloitadores serán los encargados de la rapa y el marcaje de los ejemplares, un espectáculo que congrega a cientos de personas. También está prevista una sesión vermú y en el recinto se instalará una carpa en la que se servirá pulpo y churrasco. Además, habrá degustación de carne de potro de pura raza gallega con el objetivo de promocionar el consumo de esta carne, que tiene un alto valor nutricional pero que apenas se consume.

Por la tarde habrá fiesta animada por un grupo musical para poner fin a la rapa.

La siguiente cita con las rapas en A Mariña será el 2 de julio en la parroquia de San Andrés de Boimente, en Viveiro. El curro de Candaoso regresa este año al calendario festivo comarcal después de que dejara de celebrarse durante los años de la pandemia.

Y además Ferias de ganado en Trabada y Foz

Trabada celebra el próximo martes, día 30, la feria de ganado de San Fernando y en Foz la de A Espiñeira será el 18 de junio.

El Concello de Trabada recupera este año la feria de San Fernando, cuya programación empezará a las doce de la mañana con la misa en la capilla del santo en Valboa. Después será la feria y a las dos de la tarde el cátering Chao dos Navais servirá la comida campestre. El cuarteto Illa Pancha será el encargado de amenizar la jornada.

Para la feria de ganado de A Espiñeira se abrirán las inscripciones el día 1 y se podrán formalizar hasta el 10 en el teléfono 658.03.20.19. La feria, organizada por el Concello, arrancará a las diez de la mañana y están previstos premios para los mejores ejemplares. También habrá carreras de andadura juzgadas por Apreval. A partir de la una de la tarde está prevista una sesión vermú y habrá servicio de bar y pulpo servido por Pulpería Loureiro. Estarán instalados hinchables para los más pequeños.