Mondoñedo ensaya las nuevas verbenas

La orquesta Principal ha citado este sábado a varios cientos de personas en la Alameda de Os Remedios de Mondoñedo, el primer punto de la provincia de Lugo en volver a escuchar el sonido de una orquesta y en acoger una verbena tras más de un año de pandemia.

Fue uno de los seis puntos de Galicia elegidos por la Xunta para un experimento que podría abrir la puerta a un cierto regreso de la vieja normalidad, aunque sea con ciertas restricciones. De momento este sábado hubo las habituales: mascarilla, gel y aportación de datos.

Tras la prueba piloto para la vuelta del ocio nocturno, este sábado ha sido el turno de las verbenas, con seis ensayos simultáneos en Noia, Arteixo, Marín, Tomiño, O Carballiño y Mondoñedo, con los que Galicia ha vuelto a ser un país de orquestas tras más de un año de sequía.

Los mensajes de las diferentes orquestas que han actuado han sido coincidentes: "No nos pueden quitar las verbenas porque son muy nuestras", "esto no sería posible sin todos vosotros", "tenemos muchas ganas de fiesta pero seamos responsables porque el verano ya está ahí y no nos podemos permitir el lujo de estar más tiempo cerrados".

Las pruebas de este sábado persiguen el objetivo de demostrar que son seguras si se toman las medidas sanitarias oportunas.

► Lee la información completa en la edición de este domingo de El Progreso