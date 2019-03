Mondoñedo dispondrá de un centro para menores tutelados por la Xunta

La Consellería de Política Social dotará a Mondoñedo de un centro de atención residencial para niños y adolescentes que tendrá un total de 16 plazas. Así se lo confirmó este lunes la conselleira Fabiola García a la alcaldesa mindoniense, Elena Candia, quien indicó que está por confirmar la ubicación de este nuevo servicio, ya que su intención es conseguir la propiedad del antiguo hospital de Cabanela para instalar allí esta dotación, aunque todavía se encuentra en negociaciones para conseguirlo.

Este tipo de centros acogen a menores que se encuentran desprotegidos, generalmente, porque están en una situación en la que no pueden estar tutelados, en muchas ocasiones debido a problemas de orfandad o ausencias familiares por otro tipo de situaciones.

Candia explicó que se trata de una infraestructura en la que lleva tiempo trabajando y para la que está negociando a varias bandas, aunque la oferta de su puesta en funcionamiento tiene que venir obligatoriamente desde la consellería. Una vez que consiguió el beneplácito de Fabiola García, la regidora avanzó que la licitación será cuestión de pocas semanas.

Sobre su funcionamiento, indicó que "é algo similar ao centro San Aníbal que funciona en Burela, cos que xa mantiven algún contacto para que eles me informasen do que se leva a cabo alí e como traballan, para ter unha idea do que se fai". Los menores que están en ese tipo de viviendas, al no tener tutela familiar, se encuentran bajo tutela de la Xunta.

En cuanto a la ubicación, aunque en un principio ya se habló de algún otro edificio, Candia tiene intención de adquirir el antiguo hospital de Cabanela. Explica que "estamos en conversas cos representantes da familia e buscando financiación. O certo é que me gustaría que isto saíse ben porque a nivel persoal entendo que é un lugar do máis axeitado. Para empezar, volveríamos a poñer en valor un edificio que, desde o punto de vista patrimonial, non ten ningún tipo de valor. Deste xeito volveríamos darlle un uso sociosanitario que penso que é o que ten que estar adicado".

También señala que Mondoñedo es un lugar adecuado para una instalación así "porque se recomenda que os rapaces estean fóra de grandes cidades e aquí temos moitos servicios que poñer á súa disposición e ao mesmo tempo é un sitio tranquilo e, por riba, crearía doce postos de traballo".