Mondoñedo decide mañana si acepta las disculpas de La Favorita o la denuncia

El embrollo que provocó la orquesta La Favorita en Mondoñedo, abandonando la verbena al reclamar una deuda que no existía sobre el escenario todavía no tocó a su fin, pese a que los integrantes del conjunto musical se disculparon públicamente con el gobierno municipal y el alcalde, se ofrecieron a volver para tocar gratis y explicaron cuáles habían sido las circunstancias en las que se produjo la "confusión" que les llevó a actuar de ese modo. Pero en el gobierno local de Mondoñedo que preside Manuel Otero prefieren guardar silencio de momento y no pronunciarse sobre si aceptan las disculpas, si dan por buena la oferta de una nueva actuación o si por el contrario van a continuar con los planes que manejaban el lunes: denunciar a La Favorita.

De esto hablarán este viernes. En principio habrá una reunión en la que participarán no solo los miembros del equipo de gobierno sino también técnicos municipales con los que van a abordar lo sucedido en la madrugada del domingo al lunes.

Sobre la mesa sí que estarán las disculpas que les ofreció la orquesta así como sus explicaciones acerca de lo sucedido y por qué pasó. Pero también estará presente el tremendo disgusto que se llevaron con lo que hizo la orquesta, denunciando ante los asistentes a la verbena que el Concello mindoniense no les había pagado una deuda que en realidad sí habían cobrado. Eso, además, se magnificó después debido a un vídeo que corrió como la pólvora tanto por las redes sociales como por todo tipo de chats y numerosísimos grupos de WhatsApp no solo de Mondoñedo sino de toda la comarca de A Mariña.

UN ATAQUE DIRECTO

Y aunque al día siguiente, el lunes, todo se aclaró y por la noche llegaron las primeras disculpas del cantante de La Favorita, lo cierto es que en el gobierno local mindoniense no las tienen todas consigo porque sus integrantes coinciden en un diagnóstico: "Iso foi un ataque frontal contra nós cunha carga de profundidade que temos que avaliar".

Así que este viernes será un día en que, con opiniones tanto técnicas como políticas, e incluso personales, adoptarán una decisión. De momento, aseguran que no lo hicieron porque "non quixemos tomar decisións así en quente" porque además aseguran que si lo hacen serían tajantes al respecto dado el enfado por algo que, aseguran, "foi impresentable e inadmisible" y no están totalmente seguros de aceptar las disculpas que les ofrecieron.