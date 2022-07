Mondoñedo dalle forma á memoria de Fuxan os Ventos

Mondoñedo e Fuxan os Ventos están indisolublemente unidos. Este grupo musical arrancou hai cincuenta anos a súa intensa traxectoria na cidade episcopal mariñá. Por iso agora nela se está a preparar unha exposición sobre a histórica agrupación, coa aportación do material cedido por Valín Libros. Será unha forma de celebrar nas próximas festas patronais o medio século transcorrido desde a inicial participación de Fuxan os Ventos nas San Lucas de Mondoñedo de 1972. Desde o Concello de Mondoñedo subliñan que "a recompilación de material é unha maneira de render homenaxe a unha formación que contribuíu coa súa música a situar a Mondoñedo no centro de Galicia. A intención do Concello é que a exposición chegue a ter carácter permanente e se converta nun espazo para o recordo da historia deste emblemático grupo".

Dende o goberno local explican que a recompilación do material foi posible gracias "a un comprometido coleccionista, José Manuel Valín Barreiro, propietario da librería de vello Valín Libros, que fai unha cesión ao Concello de Mondoñedo dun material extraordinario, como é toda a discografía do grupo en todos os formatos e soportes, LPs, singles, casetes ou cedés". Tamén inclúese unha ampla colección de fotografías, carteis, referencias de prensa e documentación inédita. A mostra estará integrada tamén por 16 cadros con reproducións de concertos de Fuxan os Ventos, once cadros con discos, doce con fotos orixinais, dous pósters, un carataz do festival de San Froilán de 1975, sete cedés e nove casetes.

Nas San Lucas de 1972 celebrouse o terceiro Certame de Música As San Lucas que acabaría por ver nacer o grupo co nome dunha canción de Cabodevila.