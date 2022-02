Mondoñedo da el primer paso para habilitar un tercer acceso a la ciudad

La ciudad de Mondoñedo comienza a vislumbrar ya lo que acabará por convertirse en el tercer acceso directo al casco histórico desde el anillo exterior que lo envuelve. A los dos que ya hay, el gobierno municipal sumará un tercero que tendrá que habilitar en dos fases. La primera ya está diseñada y presupuestada e irá desde la calle Rocha de Vélez hasta la zona de Os Castros.

Todavía será necesario continuar desde allí, una obra aún más ambiciosa que permitirá a Mondoñedo contar con algo único en toda Galicia, un castro al descubierto en pleno casco urbano de una ciudad.

Pero por ahora el Concello se adhirió al Plan Hurbe que les facilitará la financiación de los 173.868 euros que costarán estos primeros trabajos. El Plan Hurbe, impulsado por la Xunta, está pensado para la humanización de las distintas localidades de Galicia "atendendo á realidade sociodemográfica de cada un deles. Dentro dese plan, o Concello pretende levar a cabo a mellora da accesibilidade á zona de Os Castros dende a rúa Rocha de Vélez. A zona na que se prevé intervir está dentro do plan especial de protección e reforma interior".

La teniente de alcalde, Elena Candia, explica que para poder llevar a cabo este proxecto será preciso conseguir algunos terrenos. Candia indica que "para unha parte, o Concello xa chegou a un acordo con dous propietarios. Noutro caso, prepara a expropiación, dado que se descoñecen os propietarios". La responsable municipal sospecha que puede ser una zona muy pequeña que quedó pendiente cuando la antigua carretera se trasladó a ser de propiedad municipal y que ahora no está registrada por nadie en el catastro, aunque no afectará demasiado al abrirse un proceso de expropiación porque es algo que quieren hacer "canto antes".

Sobre la actuación que acometerán ahora la concejala subraya que es "moi urxente" porque "nalgúns tramos houbo danos a conscuencia de derrubes e requírese unha reconstrución dos mesmos".

COMPLEMENTARIO. Sobre este proceso, Candia está muy satisfecha porque recuerda que aunque ya tenían compradas fincas por detrás del cementerio viejo para hacer un aparcamiento que finalmente no harán, sí que las usarán "para crear ese novo aceso a Mondoñedo, creando así tres espacios: pola Rúa Nova, tras o xulgado e agora esta zona".

Ahí dice que tendrán que actuar con mucho cuidado porque es un entorno muy protegido "e de feito hai un castro que é o que lle dá nome á zona. A idea final que temos é facelo visitable. Sería o primeiro en toda Galicia dentro dun casco urbano e, polo tanto, un novo recurso turístico enormemente importante e non queremos dilatalo máis".

TRABAJOS. Sobre las actuaciones a llevar a cabo a partir de ahora, en la memoria del proyecto aprobado por la Xunta se explica que surgió la oportunidad de "realizar a reconstrución da zona variando lixeiramente as aliñacións co fin de facilitar o acceso á zona de vehículos de emerxencias e os necesarios para o mantemento do conxunto construído actual".

Al margen de lo ya indicado Elena Candia indica que con estas obras también se busca "mellorar o entorno do cemiterio municipal". A ello añade que "por outro lado, é imprescindible a mellora da accesibilidade ás vivendas e parcelas existentes neste ámbito dos vehículos de emerxencias. Igualmente, búscase conseguir a posta en valor desta parte da cidade".

De este modo, Mondoñedo dará un paso importante para continuar poniendo en valor un casco histórico que ya figura entre los mejores de Galicia.