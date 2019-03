Mondoñedo crea un servizo de podoloxía e unha unidade de atención ao alzhéimer

OS SERVIZOS sociais constitúen un dos eixos centrais da xestión do goberno municipal de Mondoñedo, que preside Elena Candia (PP). Ás importantes actuacións executadas nos últimos meses, entre as que destacan as obras de ampliación do centro de día da residencia de San Rafael para albergar unha unidade de alzhéimer, hai que sumar novas iniciativas nesta aposta por mellorar a calidade de vida dos maiores do municipio, como son o servizos de podoloxía e o de asesoramento e atención cognitiva ou entrenamento de capacidades mentais.

O servizo de podoloxía vai dirixido a todas as persoas inscritas no Servizo de Axuda no Fogar e ás persoas con dependencia. Aqueles veciños que se podan desprazar serán recollidos no seu domicilio para acudir ao podólogo no Centro de Servizos Sociais Comunitarios mindoniense. As persoas que non se poden desprazar serán atendidas no seu domicilio por este profesional. Quenes xa acuden ao podólogo ao Centro de Servizos Sociais serán atendidos de xeito gratuíto na súa próxima cita.

O servizo de asesoramento e atención cognitiva está dirixido tamén ás persoas adscritas ao servizo de Axuda no Fogar e ás que sexan dependentes. Unha profesional acudirá ao domicilio dos solicitantes para falar sobre as súas dúbidas, dificultades o das situacións coas que se atopan no día a día tanto as persoas con dependencia como os seus coidadores. A súa función será informar e asesorar sobre calquera cuestión que se expoña. Os profesionais do departamento de Servizos Sociais municipal comunicarán o calendario de atención aos usuarios.

Mondoñedo tamén abrirá un centro de atención ao alzhéimer tras as obras de ampliación do centro de día da residencia San Rafael. Estará atendido por unha psicóloga especializada nesta dolencia.

También executan obras de rehabilitación na parte antiga da residencia. Teñen un custo de 800.000 euros, que asume a organización Mensajeros de la Paz.

CENTRO DE DÍA. O centro de día atópase nun edificio anexo á residencia de maiores e foi inaugurado no 2016. Está xestionado pola Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz. O Concello pon servizo de transporte gratuítio ao centro para os usuarios dos servizos sociais municipais.

Todas as persoas que acoden ou desexen acudir ao centro de día teñen dereito a percibir unha axuda para o pago do mesmo, sempre que soliciten ou teñan solicitado a valoración de dependencia.

A contía que poden percibir depende do seu grado de dependencia e da súa capacidade económica. A contía máxima a xornada completa é de 300 euros para os dependentes de grado I, de 426,12 euros para os de grado II, e de 715,07 para os de grado III. A contía mínima a xornada completa é de 150 euros para os dependentes de grao I, 213,06 euros para os de grado II e 375,53 euros para os de grao III. Segundo explican desde o Concello, estas subvencións deben tramitarse no departamento de Servizos Sociais para formalizar a solicitude de valoración de dependencia ou, si xa está valorado, para solicitar o recurso de axuda económica.

O centro de día ten neste momento prazas libres e as actividades que ofrece son almorzo, comida e merenda; terapia de orientación á realidade; actividades de estimulación cognitiva, manualidades, laborterapia e ludoterapia; e fisiterapia e rehabilitación menor.

Os prezos do centro son 550 euros a xornada completa, 280 euros a media xornada con comida e 200 euros a media xornada.

Para acudir ao centro de día hai que poñerse en contacto co mesmo acudindo alí ou chamando por teléfono ao número 982.52.18.33.

O Concello mindoniense dá servizo a máis dun cento de usuarios dentro del programa de Axuda no Fogar e presta o servizo Xantar na Casa, un programa polo que as persoas maiores reciben a comida nos seus domicilios.

Estas actividades relacionadas coa terceira idade constitúen un importante nicho de emprego. O Concello organizará cursos formativos, en colaboración co Servizo Galego de Emprego, para atender a demanda existente.

Xunto á faceta asistencial, a terceira idade mindoniense conta cun programa lúdico que inclúe excursións, en colaboración co centro sociocomunitario, así como obradoiros e cursiños de cociña, informática ou ximnasia, que tamén se celebran nos locais sociais das parroquias.

ATENCIÓN TEMPERÁ. Mondoñedo conta cun Centro de Atención Temperá de carácter comarcal, que atende a este municipio e aos de veciños de Abadín, A Pastoriza, Riotorto e Trabada.

O Centro de Atención Temperá encárgase do coidado de nenos con necesidades educativas especiales con idades comprendidas entre os 0 e os 6 anos.

Dentro dos servizos sociais tamén hai que destacar o importante traballo desenvolto polo Centro de Información á Muller (CIM), a ludoteca infantil e a gardería municipal, que foi ampliada hai un ano e pasou de 43 a 63 prazas. A inversión para ampliar esta última instalación ascendeu a case 68.000 euros.