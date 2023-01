Mondoñedo contrata una comunidad turística online para atraer visitantes

El Concello de Mondoñedo quiere darse a conocer como destino de vacaciones a más de 50 millones de personas de habla hispana. Este público potencial es el que interactúa para organizar sus viajes en una comunidad turística cuyos servicios contrató el ente local para que un equipo venga al municipio y después hable de Mondoñedo en su página web, en su aplicación móvil y en sus redes sociales –Instagram, Facebook, Twitter y Twitch– con el objetivo de animar a otros viajeros a recalar en el municipio mariñano.

"O Concello dá un paso máis no seu programa de turismo", dicen desde el gobierno municipal, que destina cerca de 15.000 euros procedentes del plan único a la contratación de esta empresa. Ahora, la firma llevará a Mondoñedo un equipo de viajeros para "vivir unha experiencia no destino e posteriormente documentala e compartila en diferentes medios" con la intención de que esas publicaciones ayuden a otros turistas a decidirse por viajar a la ciudad episcopal. En resumidas cuentas, "o funcionamento desta actividade será a través de contidos que serán recomendados polos propios viaxeiros da comunidade de internet que estiveron de visita en Mondoñedo. Desta forma cóntase cunha plataforma na que as recomendacións reais das persoas que xa estiveron no destino sirvan de inspiración para provocar a visita doutros viaxeiros", reseñan desde el Concello.

La empresa contratada es la misma que trajo blogueros para dar visibilidad a las fiestas de As San Lucas

El gobierno local que preside Manuel Otero destaca la "importante labor" que realiza en cuanto a promoción turística con iniciativas como esta "con tanto éxito" y en este sentido recuerda que la empresa contratada es la misma que trajo blogueros a Mondoñedo durante las fiestas de As San Lucas "para darlle visibilidade a unha festividade que é a máis lonxeva de Galicia".

En esta ocasión inciden en el objetivo de aprovechar la visita de estos viajeros "para darlle unha máxima difusión" a la oferta turística de Mondoñedo en toda su extensión. "Ademais, nesta comunidade interactúan máis de 50 millóns de persoas para organizar as súas viaxes e planificar as próximas", lo que supone un público potencial de futuros visitantes a la ciudad, distinguida entre los pueblos más bonitos de España. De forma paralela la integración en esta plataforma también tiene como objetivo "chegar a dous millóns de usuarios únicos que se conseguirán por medio das impresións que se darán á actualización do contido que se vai realizar", avanza el gobierno local.