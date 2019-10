Mondoñedo compra el Hospital de Cabanela para hacer un centro de menores

El Concello de Mondoñedo inició los trámites para la compra del edificio del antiguo Hospital de Cabanela, en el que pretende ceder dos plantas a una entidad social sin ánimo de lucro seleccionada por la Xunta para prestar un nuevo servicio de residencia de menores.

El Concello tendrá un convenio con el Instituto Galego de Vivenda e Solo para la financiación de los trabajos de rehabilitación a través de un préstamo del Fondo de Cooperación, por un importe de 450.000 euros, que el ente local devolverá en ocho anualidades de 56.250 euros. La alcaldesa, Elena Candia, destaca que se trata de un edificio emblemático cuya restauración supondrá un avance en la mejora del parque inmobiliario de Mondoñedo y mejorará su imagen urbanística, pero también que permitirá dotar a la ciudad de nuevos servicios, pues aparte de la residencia de menores tendrán cabida otros proyectos que valora el Concello. El centro creará quince puestos de trabajo, "dirección, auxiliar administrativo, traballador de noite, educadores, cociñeiro e gobernante do servizo de lavandería", añade.

POLÉMICA. Tanto el Concello como la entidad Fundación Educativa e Social Dignidade -propuesta como adjudicataria del servicio- valoran "impulsar accións xudiciais" contra el PSOE mindoniense por calificar de "auténtico pelotazo" la compra del inmueble y añadir que este se cedía "a unha empresa privada", afirmaciones que según asevera la alcaldesa no son ciertas, por lo que piden a los socialistas "que rectifiquen".

Elena Candia explica en primer lugar que "non se cede o edificio, cédese o uso vinculado á prestación dun servizo público en dúas plantas do inmoble", y en segundo que Dignidade "non é unha empresa privada, é unha fundación sen ánimo de lucro, de interese público e inscrita no rexistro, algo que o PSOE sabe porque ten os estatutos da fundación, que pasou un proceso público para a xestión dun servizo público". "Podo aceptar calquera crítica política, pero mentiras non", defiende Candia, quien añade que el edificio está en buen estado de conservación y que comprarlo era "a maneira máis económica" para implantar los servicios que albergará.

El PSOE mindoniense calificaba de "auténtico pelotazo a compra dun inmoble na avenida das San Lucas por 450.000 euros". La portavoz, Esperanza González, manifestó que "o goberno de Elena Candia compra un edificio coa única finalidade de favorecer a unha empresa privada dos impostos de todos os veciños e veciñas de Mondoñedo", una operación, añade, "coa que está facendo méritos dentro do PP e do goberno de Feijóo, iso si, pero cos impostos de todos os mindonienses".

La socialista considera que el Concello "non pode facer fronte a este investimento para esta infraestrutura, Isto non é unha competencia municipal, é propia da Xunta, polo tanto, que a asuma", asevera González, quien dice que "a día de hoxe o Concello non precisa comprar máis inmobles" y que hay "outros edificios que poderían servir para atender estas mesmas necesidades, que a Xunta os rehabilite e o faga", insiste. "Desde o grupo socialista aprobariamos que se utilizara este investimento para realizar un centro público, pero non podemos investir nun edificio que non necesitamos e que despois vai recaer a unha empresa privada", concluye.

Tanto el PSOE como el BNG votaron en contra de la compra del edificio en el pleno extraordinario en el que se debatió el viernes pasado. El portavoz nacionalista Eloi Cabanas apuntó que ellos sí están de acuerdo en implantar ese servicio en Mondoñedo, pero no ven "a necesidade de gastar diñeiro público de todos os mindonienses neste edificio cando no concello hai inmobles propios ou da consellería que poderían ser empregados directamente para esta fin", entre los que cita el edificio donde estaba antes el Inem o la nave del barrio de Os Muíños.

Eloi Cabanas también está en desacuerdo con la cesión de uso del inmueble a la fundación adjudicataria, pues piensa "que a cesión do uso do inmoble debería ser á Consellería de Política Social, que é a que ten que comprometerse en garantir a prestación do servizo". "Non poñemos en cuestión a implantación do centro de protección a menores na localidade, pero entendemos que os pasos que deu o goberno de Elena Candia con este tema non foron na boa dirección", dice.