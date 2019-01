"Mondoñedo como cidade monumental é das máis interesantes de Galicia"

El lucense Javier Gómez Darriba, licenciado en Historia del Arte, eligió Mondoñedo para el tema de su tesis doctoral en la que ya está trabajando y espera tener lista en febrero del año que viene. "Un dos motivos que me levaron a escoller Mondoñedo foi o feito de que sexa unha cidade que ten moito potencial a nivel arquitectónico e patrimonial, porque como cidade monumental é unha das máis interesantes de Galicia, pero está pouco traballada", explicó y concretó que el trabajo que está haciendo se centrará en la evolución urbana y arquitectónica de la ciudad episcopal durante los siglos XVII y XVIII. "Unha vez que a tese estea rematada dará unha boa idea das reformas que sufriu a cidade neses séculos en todo o seu entorno e nos edificios máis emblemáticos, coma a catedral ou os pazos".

Gómez Darriba destacó el nivel de conservación que presenta la mayor parte del casco histórico mindoniense, que a su juicio es muy bueno "eu sitúoa no top 5 de Galicia, sen dúbida", aunque mucha gente lo desconozca. "Hai uns meses que a cidade se incluiu na rede da Asociación de Pueblos más Bonitos de España o que sen dúbida vai servir para dala máis a coñecer, pero aínda é unha gran descoñecida", aseguró.

CONFERENCIA. Los trabajos de investigación que está abordando para elaborar su tesis llevaron a Gómez Darriba a estar presente ayer en el ciclo de charlas Novos documentos, novas interpretacións que organiza la Real Academia Galega de Belas Artes dentro de sus Martes das Artes, una serie de conferencias que se centran en asuntos relativos a la arquitectura histórica en Galicia a través de los resultados de investigaciones recientes "en las que la localización, estudio y análisis de diversos tipos de documentos arroja visiones nuevas, alumbra testimonios ignorados, permite interpretaciones diferentes y conduce a un renovado conocimiento sobre aquella", explican desde la propia academia.

En este marco, Gómez Darriba presentó un relatorio en el que analizó la configuración arquitectónica de la catedral de Mondoñedo y su impacto urbanístico en la ciudad desde el inicio de su construcción hasta la actualidad y sobre todo destacando las reformas más notables a las que fue sometida y que contribuyeron decisivamente a darle el aspecto que conserva en la actualidad. "Abordo os oito séculos da catedral e como foi cambiando, pero principalmente céntrome nas dúas grandes reformas que sufriu é que lle confiren o seu aspecto actual", explicó, "a primeria delas é de 1600 na que se dotou dunha nova cabeceira, o que fixo que medrara un tercio a súa superficie, e a outra é de principios do século XVIII, cando se fixo a nova fachada barroca".

Con respecto al estado de conservación del edificio, Gómez Darriba asegura que "é moi bo" y destaca las obras que se ejecutaron hace meses para mejorar las cubiertas, "o que contribuíu de xeito importantísimo a evitar as filtracións e as humidades no interior do templo", lo que sin duda influirá en su conservación.