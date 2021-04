Mondoñedo centró los caminos a Santiago

La ciudad de Mondoñedo se convirtió ayer en el centro de los caminos de peregrinación a Santiago, en una jornada en la que confluyeron dos actividades diferentes. Por un lado, los alfombristas de Ponteareas acudieron a la ciudad mariñana para confeccionar una alfombra floral en la que reprodujeron el rosetón de la catedral. Por otro, se celebró la segunda jornada de Xacobeo Peregrinas, un espectáculo de corte televisivo en el que contaron sus vivencias personales en el Camino la humorista Sara Escudero, la escritora y editora Yolanda Castaño y la piragüista Ángela Pumariega, presentadas por Cristina Maró.

Esta última actividad se desarrolló en el centro de interpretación del Camino Norte mindoniense. Allí se expusieron los relatos de estas profesionales de distintas disciplinas y procedencias dando a conocer al público los caminos de Santiago desde perspectivas diferentes y con un formato innovador, atractivo y pŕoximo.

Tuvieron en este caso una espectadora de excepción que fue la conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, que estuvo acompañada de la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, así como por el delegado de la Xunta en Lugo, Javier Arias, y el regidor y la primera teniente de alcalde, Manuel Otero y Elena Candia.

La titular de Emprego e Igualdade apuntó que a pesar de los progresos de las mujeres, la labor de la Xunta "é a de seguir traballando para non dar nin un paso atrás, para seguir mellorando o presente o futuro das que virán". En este programa se ofrece al público un formato dinámico "no que as convidadas protagonistas que comparten as mesmas preocupacións dende disciplinas distintas van propoñendo camiños singulares e converxen nun reto común".

En este caso, la ubicación de Mondoñedo es algo clave y algo en lo que todas ellas incidieron al tratarse de un punto estratégico y de un lugar con una gran significación histórica y también en el propio Camino Norte. Las tres participantes destacaron las características de la ciudad episcopal mariñana como punto perfecto dentro de la peregrinación por la belleza tanto de su casco histórico como del resto del municipio. Cada una lo hizo en base a sus vivencias personales, una de las principales señas de identidad de esta campaña. Nava Castro destacó que Xacobeo Peregrinas es "un exemplo perfecto do que está a ser a programación deste Xacobeo 21-22, tanto pola súa descentralización como pola súa diversidade integradora e polo uso das novas tecnoloxías que nos está a permitir celebrar este ciclo de intercambio de experiencias".

ALFOMBRA. La plaza de la catedral de Mondoñedo lució este sábado una alfombra que reproducía el rosetón de dicho templo organizada por la gestora de entidades Alfombristas del Camino de Santiago con sede en Ponteareas. Ya por la tarde en el auditorio municipal se celebró una jornada entre los alfombristas de Mondoñedo y de Ponteareas.