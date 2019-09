Mondoñedo centralizará y potenciará todo lo vinculado al Camiño Norte

La alcaldesa de Mondoñedo, Elena Candia, está preparando una centralización de todos los servicios e infraestructuras vinculadas al Camiño Norte que se ofrecen en el municipio para que giren en torno a la zona de Alcántara. Candia explica que es el lugar más apropiado y más natural para hacerlo porque ya hay allí varios servicios como el albergue dedicados a esta ruta de peregrinaje cuyos datos no paran de subir año tras año y hacen asegurar a la alcaldesa que "agora esto xa é unha realidade que vai a máis. Temos que ser conscientes de que estamos cada vez máis cerca dun Ano Santo e temos que tratar de aproveitalo o millor que poidamos".

Pero al margen de trasladar a ese entorno de Alcántara todo lo que pueda, la regidora mindoniense no quiere que esa labor de centralización se quede en lo que toca a aspectos físicos. Su intención es redefinir el trabajo completo que se hace alrededor del Camiño Norte.

Así, una de las ideas que pondrá en práctica Elena Candia es "a dotación dunha partida presupostaria para desenvolver actividades en torno a esta zona". Concretamente, dice que su intención pasa por que haya una persona "que non sexa alguén que se limite a abrir e pechar o albergue cando hai peregrinos, senón que sexa unha persoa que dispoña de certa partida presupostaria para poder desenvolver algunhas actividades ao longo do ano e tirar tamén do seu valor cultural".

Para este último aspecto la alcaldesa de Mondoñedo ya habló con el rector de la Universidade de Santiago, Antonio López, a quien le planteó el proyecto en general y más en particular la idea de desarrollar en la ciudad un curso de verano. Aunque por el momento no hay nada que tengan concretado todavía, el máximo responsable de la USC sí vio con buenos ojos la idea tanto para apoyar el Camiño Norte como para aprovechar las características de Mondoñedo para acoger un curso de verano en próximas convocatorias.

CERCANÍA Y COMODIDAD

Elena Candia explica que bajo su punto de vista es "moi importante que os peregrinos que cheguen atopen todo o máis comodamente posible". Cree que "os peregrinos, polas circunstancias nas que están, sobre todo os que veñen andando, non soen querer facer ningún tipo de desprazamento, así que a idea é achegarlles o que teñamos o máximo posible" y esa es otra de las ideas en las que se basa para poner en marchar esta iniciativa.

Candia recordó que poco a poco las cifras del Camiño Norte se fueron afianzando hasta mostrar una ruta con una gran cantidad de posibilidades. La intención no es solo aprovechar su paso por aquí cuando están in situ, sino que se lleven una impresión que les invite a volver más adelante.