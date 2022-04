Mondoñedo celebrará As Quendas el 29 y el 30 de abril y el 1 de mayo

Las tradicionales ferias y fiestas de As Quendas vuelven a Mondoñedo entre el viernes 29 de abril y el 1 de mayo con un amplio programa de actividades en el que está trabajando la asociación As San Lucas. "Tras dous anos sen celebrárense As Quendas, dada a situación pandémica que afectou ao país, este encontro volve con forza, sen esquecer a súa esencia pero acumulando novidades", asegura el presidente de As San Lucas, Miguel Souto, "durante estes dous anos traballamos na organización dunhas San Lucas que se adaptasen ás circunstancias que estabamos a vivir e agora, esforzámonos en que As Quendas traian de novo a Mondoñedo o seu esplendor característico, sendo un dos incentivos anuais de importancia para o noso patrimonio cultural e tamén unha clara aposta polos produtos de proximidade e polas nosas razas de gando e a gandería sostible"

.El pistoletazo de salida de una de las ferias con más tradición de Galicia será el próximo día 29 con el pregón que pronunciará en el auditorio, a las ocho y media de la tarde, Claudia del Pino, profesional del turismo, formadora y guía de turismo oficial; trabajó en la oficina de turismo de Mondoñedo y es colaboradora habitual de la asociación As San Lucas. Del programa previsto, la organización también desveló que el día 30, a las ocho de la tarde, en el auditorio se representará la comedia ‘Nais’ con Eva Iglesias e Inma Morandeira, que cuentan la historia de dos madres muy diferentes. Las entradas ya están a la venta en www.woutick.es.

Fusión, Ritmo Joven, Eureka y La Favorita animarán la alameda

El día grande de las fiestas, el 1 de mayo, será cuando se celebre la feria de ganado caballar en el campo de la feria abriendo la temporada de ferias en Galicia y será la Festa da Empanada. "Como se ven facendo dende 2014, a actividade cultural Mondoñedo é Poesía desenvolverase tamén durante esta xornada convertendo a Mondoñedo o día 1 de maio na capital galega da poesía", explicó Souto.

En lo que se refiere a las orquestas que llenarán de música la alameda de Os Remedios actuará el grupo Fusión el viernes; Ritmo Joven y Eureka el sábado; y La Favorita el domingo. Desde As San Lucas avanzaron ayer que en los próximos días darán a conocer el programa completo de las fiestas.