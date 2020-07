Mondoñedo, con Beethoven

O Concello de Mondoñedo colabora coa segunda edición do Festival de Música de Cámara MindoMúsica que patrocina a Consellería de Cultura e que comenzou o pasado luns cos ensaios e que se estenderán toda a semana ata concluír con tres concertos entre o venres e o domingo.

Este ano, atendendo ás actuais circunstancias derivadas da emerxencia sanitaria da covid-19, o festival adáptase para ofrecer tres breves concertos dunha duración aproximada de 30 ou 40 minutos cada un a cargo dun grupo moi reducido, un cuarteto de corda.

O desenvolvemento deste festival respectará as medidas hixiénico sanitarias recomendadas en relación á prevención do coronavirus. Así, o aforo será reducido e o público deberá asistir con mascarilla despois de retirar as invitacións que xa están dispoñibles na oficina municipal de turismo de xeito gratuíto. As restantes estarán a disposición do público no mesmo lugar do concerto: o vindeiro venres no auditorio municipal Pascual Veiga e o domingo na catedral. En calquera caso, recoméndase acudir cun mínimo de quince minutos de antelación.

Tralo éxito da primeira edición, dende a organización agardan "poder afianzar o proxecto con moito traballo e ilusión". Este ano súmase como violín xunto á directora artística do Festival MindoMúsica, Rebeca Maseda, o músico italiano Enrico Filippo Maligno. Alberto Rodríguez (viola) e Iván Siso (violoncello) repiten experiencia neste festival despois de participar na primeira edición.

O primeiro dos concertos será o venres, ás oito e media do serán, cando está previsto que o cuarteto ofreza un concerto no auditorio que contará con Beethoven como protagonista no seu 250 aniversario.

O sábado, o concerto Música e Poesía, que se desenvolverá na CasaMuseo Álvaro Cunqueiro á mesma hora, recolle no seu programa unha obra de Mendelssohn e outra de Eduard Toldrà, Vistes al mar, inspirada na poesía La Ginesta de Joan Maragall. Este concerto será a porta pechada, pero as persoas interesadas poderán seguilo a través de streaming. A catedral será o escenario da terceira actuación que pechará esta edición do MindoMúsica que se desenvolverá tamén a partir das oito e media incluíndo no repertorio distintas obras de J. S. Bach.

Todos os concertos serán retransmitidos por streaming a través da páxina de Facebook do Concello de Mondoñedo e da canle de Youtube de MindoMúsica. Neste caso, será posible grazas á colaboración da segunda edición tamén do proxecto tecnolóxico Mondoñedo Valley, que nace en colaboración coa Universidade Rey Juan Carlos de Madrid e pretende visibilizar Mondoñedo nas redes sociais a través do uso das novas tecnoloxías.