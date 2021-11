Mondoñedo actualiza el Peprich para dar impulso a su centro histórico

El Concello de Mondoñedo sigue avanzando en la actualización del Plan Especial de Protección e Rehabilitación do Conxunto Histórico (Peprich) de la ciudad, que data de 1994, para adaptarlo a la ley de Patrimonio Cultural de Galicia.

En estos momentos ya está terminado el primer estudio de diagnóstico para continuar con el trámite ambiental. "En aras de garantir unha maior transparencia, aínda que non é procedimentalmente preciso, o documento someterase a debate en sesión plenaria e tamén a exposición pública", explicaron desde el gobierno local.

El objetivo de este documento es facilitar la mejora y la rehabilitación de los inmuebles del casco, que representan la identidad de Mondoñedo, "coa finalidade de acadar a recuperación do noso patrimonio, mellorando as condicións de vida e posicionando este marabilloso casco histórico como un lugar idónea para investir e para vivir", afirma el gobierno.

Para avanzar en estos trabajos es necesario conocer las características, el estado y las necesidades actuales de los edificios, viviendas y locales, para lo cual personal técnico al servicio de Concello, "debidamente acreditado e identificado", visitará en las próximas semanas todos los inmuebles para recabar esta información.

En este sentido, el alcalde mindoniense, Manuel Otero, remitió una carta a los vecinos en la que solicitaba su colaboración para facilitar la información y el acceso a los edificios "para documentar o mellor posible os traballos, dado que do éxito deste trámite tamén dependerá o éxito do documento final". "Este documento marcará a diferenza dun casco histórico respectuoso co patrimonio pero funcional, operativo e atractivo", sostiene el gobierno.