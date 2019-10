El Mondoñedo 10 de ensayo lo gana Ramón Villares

El jurado del Premio Mondoñedo 10 en la modalidad de ensayo eligió la obra Identidade e afectos patrios, de Ramón Villares y publicada por la editorial Galaxia, como la ganadora de este certamen, en una reunión celebrada este domingo.

El jurado, presidido por Antonio Reigosa, valoró "a orixinalidade dunha obra que aborda cuestións que teñen que ver non só co pasado, senón que nos dan unha perspectiva de futuro", dicen los organizadores de este premio en el acta. Añaden que la obra "sitúase na tradición oteriana da historia de Galicia, froito do resultado dunha bagaxe ou madurez investigadora e todo iso expresado cunha alta calidade literaria".

La reunión del jurado se produjo este domingo en Mondoñedo. La entrega del premio tendrá lugar el próximo domingo, día 20 de octubre, en el auditorio Pascual Veiga. El premio en sí consistirá en un diploma acreditativo y una obra artística original y única creada en esta ocasión por el prestigioso artista mindoniense José Pedro Gómez.

. El libro fue publicado en el año 2017 y fue uno de los trece finalistas a este premio. Otros autores que tuvieron sus obras entre las finalistas fueron Ramón Nicolás, Xosé M. González Reboredo, Xaime Subiela, Xurxo Ayán, Francisco Rodríguez Sánchez, Antón Cortizas, Helena Miguélez-Carballeira, Roberto Fernández Álvarez, María Xesús Lama, Anahí Almasía y Carlos Iglesias. Se da la circunstancia de que el propio Ramón Villares tenía otra obra entre las finalistas, Historia de Galicia, de 2016, también publicado por la editorial Galaxia.