Moncho Reinante, casi un 'One Club Man' en el Ribadeo FC

Moncho Reinante fue casi un One Club Man. Uno de esos jugadores que siempre vistió la misma elástica. Salvo un año y medio entre el Calasancio y el Lugo, cuando era juvenil, el resto de su trayectoria como futbolista la pasó en el Ribadeo. Moncho es Ramón Santiago Fernández-Reinante Gómez (Ribadeo, 1963).

Nació en la Praza de Abastos, y de pequeño era allí donde jugaba al fútbol. Empezó a acompañar a su hermano, tres años mayor que él, al campo de fútbol y ahí comenzó a jugar con el Ribadeo. "Mi hermano me arrastró al principio", dice. "Mi primer entrenador fue Fermín, conocido como Motorín, un hombre muy querido en Ribadeo", advierte.

Moncho Reinante. ARCHIVO

Tras jugar con 16 años en el Ribadeo en Preferente, se marchó al Calasancio de Liga Nacional juvenil. "Jugamos contra el Castilla, el Atlético de Madrid, Santander, Salamanca...", recuerda. "Esa temporada, en la parte final, me fichó el Lugo junto a otros dos compañeros, con Jaime Blanco como entrenador", señala. "Pero jugábamos poco por la regla de los sub 20, así que me volví a Ribadeo, porque a mí lo que me gustaba era jugar al fútbol", apunta. Ha sido el único jugador del club que tiene un Trofeo Emma Cuervo (1982) y un ascenso a Tercera (1994/95).

Moncho recuerda que "siempre estuve muy vinculado, metido en todo, siendo el Ribadeo un club muy familiar", comenta. "Además en el pueblo se vivía mucho el fútbol, más que ahora", apunta. El ribadense cree que la afición por el fútbol ha ido decreciendo con los años "porque antes solo había fútbol, fútbol y más fútbol, y ahora hay muchas más cosas", dice un hombre que empezó jugando de líbero, de central, pero que también aparecía como mediocentro.

¿En quién se fijaba Moncho? "Pues sobre todo me fijaba en Pirri, en el fútbol nacional, y en Beckenbauer, en el fútbol internacional", señala. "Era un jugador que me incorporaba mucho al ataque, metía goles de penalti, de cabeza, le pegaba bien con las dos piernas...", relata. Incluso estuvo a punto de fichar por el Deportivo "pero me tuve que ir a la mili". Y tira más por el Celta y por el Real Madrid.

Sobre los derbis con los otros equipos mariñanos guarda un gran recuerdo. "Son entrañables, por ejemplo en Foz me gustaba mucho jugar, porque allí viven mucho el fútbol, y tenía amigos como Burunda, Cristóbal, Tristán", dice. "También me gustaba jugar en pretemporada en los campos del Navia y Luarca".

Plantilla del Ribadeo en la 94-95. ARCHIVO

De los rivales que más problemas le crearon "recuerdo a Tarrío, uno del Viveiro, siempre nos ponía las cosas muy difíciles, como también Modesto, que era muy listo", dice. "De los que tuve aquí como compañeros en Ribadeo recuerdo a Pablo Lago e Iriarte", apunta.

Empleado de banca en el Pastor, Popular y Santander, ya jubilado, se retiró al final de la temporada 1997/98. "Sigo yendo al campo, porque conozco a Pedro y Tito", dice. "Yo les digo que la cantera tenía que estar más presente", concluye el exjugador del Ribadeo.