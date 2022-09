Momento para las categorías inferiores en el CB Viveiro

Por primera vez en 25 años, el Club Balonmán Viveiro no contará esta campaña con equipo sénior y se centrará en el trabajo de la base para intentar recuperarlo en cuanto sea posible.

La decisión de no sacar a competir equipo en la Segunda Autonómica de balonmano ha sido muy meditada por la directiva de la entidad vivariense. "Só había catro xogadores en idade sénior dispostos a xogar e cremos que non era un número suficiente para afrontar toda a temporada. Poderíamos sacar equipo tirando dos xuvenís, pero tomamos a decisión de que este ano puidesen desfrutar de xogar na súa categoría, logo de que o pasado fixeran o esforzo de levar o peso do equipo sénior. Queríamos premialos e que xogaran coa xente da súa idade logo de que deran a cara o ano pasado arriba", explica Aitor Freiría, el presidente del Balonmán Viveiro.

Los desplazamientos serían otro lastre importante a afrontar, ya que los juveniles podrían tener que afrontar dos viajes de más de dos horas y media cada fin de semana. "É demasiado e máis para algún rapaz que está en 2º de Bacharelato", señala Freiría. De este modo, saldrán a competir con un equipo formado por 10 juveniles y 7 cadetes: "É un plantel cun bo número para afrontar toda a temporada. Estamos contentos".

Aunque los rectores del Viveiro son conscientes de la dificultad que entrañará volver a formar un equipo sénior. "Unha vez que paras, aínda que sexa só un ano, daste conta das horas que che ocupa o balonmán as fins de semana, xa que son case todos viaxes ao sur de Galicia, a xente acostúmase a outro tipo de vida, busca outro hobbie no que pasar o tempo e logo é dificil reengancharse, pero intentarémolo cos séniors que se animen e cos xuvenís que suban, xa que tampouco nos gustaría que quedasen sen opción de seguir xogando a balonmán", expone.

CIMIENTOS. El club busca ahora aumentar sus cimientos, luego de que en la última década el número de fichas haya ido cayendo de forma progresiva. "Queremos medrar desde abaixo porque cremos que o máis importante son os equipos de base. A nosa idea é intentar aumentar o número de licenzas en prebenxamín, benxamín e alevín para que a medio prazo volvamos ter tamén infantil, cadete e xuvenil, xa que este ano só imos ter este último".

Para conseguirlo "estivemos traballando varios monitores desde xuño nas diferentes escolas do Concello de Viveiro e tamén se fixeron actividades no Vicedo, Xove, Cervo Burela ou Cariño grazas a unha actuación financiada pola Secretaría Xeral para o Deporte a través do Plan Corresponsables, no que tamén colabora a Federación Galega de Balonmán. Animáronse a probar moitos nenos e nenas e creo que imos ter bastantes alevíns, así que se se enganchan é posible que xa para o ano teñamos un equipo infantil", apunta esperanzado Freiría.

PATROCINIO. El conjunto vivariense pasa a denominarse Club Balonmán Hostelería Beiramar Viveiro, en virtud del acuerdo que han alcanzado y que se extenderá al menos por dos temporadas. "Será o patrocinador principal e o do equipo alevín e benxamín, mentres que Apartamentos Turisveiro vai ser o sponsor do xuvenil", confirma. Freiría también agradeció el apoyo de la Panadería de Covas. "Agradecemos moita a súa axuda nestes dous anos tan complicados de pandemia porque grazas a eles puido subsistir o club".