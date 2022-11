O recuncho de... Vanessa Gómez: "Por moitas veces que subas, nunca está igual"

A 336 metros de altitude, con San Cosme de Barreiros aos pés e Foz en fronte, érguese o mirador de Penabor, en Barreiros, un balcón natural prixilexiado na Mariña e o recuncho que elixe Vanessa Gómez, peiteadora e integrante da comparsa Habelas Hainas barreirense.

"O que un mirador pode mostrar vai máis alá da imaxinación", asegura, "podes visitalo moitas veces, pero nunca vair estar igual". "A natureza é incrible", engade.

Para Vanessa o mirador de Penabor ten moito de especial polas vistas que ofrece: "Son das persoas que se coa vista acado mar e monte ao mesmo tempo, aí me quedo e a iso hai que engadirlle a sensación de ter a vista de paxaro o noso concello e outros veciños. As vistas que nos proporciona, sempre e cando a vexetación e a climatoloxía o permitan, son de admirar".

"Traballo cara o público e na época de verán, cando máis visitantes recibimos, sempre escoito: ‘Non sabedes ben o que tedes!’, e eu sempre respondo: ‘Sei, sei; vaia se o sei!’". Ela sabe deste riqueza paisaxística pero recoñece que "é certo que temos que ir coñecendo máis a nosa contorna para valorala e así que o podan facer tamén todos os que deciden visitarnos".

Para Vanessa este mirador está bonito "sempre" e calquera momento é bo para desfrutalo, pero recoñece que na primavera e no verán "merece moito a pena, xa que a natureza está no seu máximo esplendor e o ceo máis despexado". "A vista pode alcanzar e desfrutar moito máis", subliña.

Pero a paixón de Vanessa por Penabor levaa a desfrutar no alto do monte aínda que a néboa lle cegue a vista que tanto lle gusta. "Unha das veces que subín a néboa non me permitiu ver nada, era como estar nunha nube", asegura, pero "ata en días así eu recomendaría subir".

Por todo isto, o mirador é un punto ao que lle gusta ir aínda que recoñece que o fai "menos do que me gustaría" porque "entre o meu traballo e o meu ‘hobby’ en Habelas Hainas, o día non ten sufi cientes horas".