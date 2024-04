"É moi satisfactorio soltar as troitas, pescar sen morte"

De onde lle vén a afección pola pesca?

Meu pai sempre foi pescador de río, pero tampouco me ensinou moi cedo; foi cando tiña 16 o 17 anos, a cebo e con cucharilla.

Pero axiña mudou de tipo de pesca, non?

Si. Comprei a caña de mosca seca, sen morte, pero non tiña con quen ir. Un día ía polo Landro pescando e encontreime a Cascallana, ao cardiólogo, que ía a mosca seca, e foi el quen me ensinou. Foi moi amable. Iso debeu ser fai 20 ou 25 anos.



Por que lle gusta este tipo de pesca sen morte?

Porque é unha forma moi relaxada de pescar. Non tes que estar saíndo e entrando no río. Vas polas beiras e podes facer moitos lances.



Cal é a razón pola que usa esta modalidade de pesca?

Nunca me gustou matar animais, nin a matanza do porco, e as troitas tampouco. Para min é moi satisfactorio soltalas. Hai xente á que lle gusta levar un cesto cheo delas, pero eu desfruto máis soltándoas.



Onde acostuma a pescar?

Normalmente no río Ouro, pero como teño un emprego no que traballo seis días e libro catro, achégome cando podo a León, porque os tramos libres son todos sen morte, e hai máis troitas.



Nótase que hai menos troitas no río Ouro?

Nótase si, pero en calquera río. E deberíanse tomar medidas, porque a extracción non axuda á recuperación do río. Critícannos aos conservacionistas porque din que non protestamos polos verquidos, pero si que o facemos, aínda que non o podo evitar. Eu fago o que está na miña man, que é non matar as troitas.



Que peixes hai no Ouro ademais de troita?

No Ouro hai salmón, reo, troita e algo de boa, aínda que esta última foi case desaparecendo nos últimos 15 anos. E o salmón e o reo chegan ata Fazouro.



E ten pescado reos e salmóns?

Si, reo moitas veces en Asturias, na zona do Nalón, e salmón tamén teño pescado, tamén en Asturias, porque son ríos máis amplos. Pero o salmón está en perigo de extinción. Se fora un ave levaría moito tempo protexida. Eu non entendo como coa pouca densidade de salmón que hai se segue permitindo a súa pesca con morte.



Esta é unha boa zona de pesca?

Eu penso que si, calquera zona é boa se non está sobrepescada. E nós, na asociación Amigos do Ouro preocupámonos, facemos propostas, denunciamos os verquidos, facemos un labor educativa cos pícaros, facemos xornadas de limpeza nos ríos...



Hai moitos pescadores de río nesta zona?

Si. Na asociación somos 65, pero hai moita xente que vai pola súa conta. Hai cultura, quizais había máis antes porque á xente nova cústalle, pero os que proban engánchanse.

É cousa só de homes ou tamén hai mulleres nos ríos?

Temos tres ou catro rapazas na asociación e gústalles este mundo. E si probaran máis, seguro que lles gustaría.