"É moi agradecido impartir clase ás persoas maiores"

Canto tempo leva como coordinadora da Uned en Foz?

Empecei este curso, levo desde outubro. Quixen continuar co labor que fixo Fuensanta Otero, que levaba moitos anos neste posto, cunha actividade constante e moi regular.

Cales son as súas principais funcións neste posto?

Son a cara visible do centro. Tamén son a coordinadora do resto de titores cos que conta a Uned de Foz e o nexo de unión coa Uned de Lugo.



Que máis funcións ten dentro da aula focense?

Programar os cursos de extensión universitaria. Tes que entender que necesidades hai na túa zona e expoñer unha formación básica sobre iso. E tamén se hai un profesional dalgunha materia que queira impartir unha formación, cadralo no tempo. Nós estamos tentando que vexan os recursos que temos e os servizos que estamos dando.



Ademais dos cursos de extensión universitaria, que outras formacións se poden estudar en Foz?

Temos graos, dobres graos, damos os cursos que dan acceso á universidade para maiores de 25 anos e outro para maiores de 45 anos e que te capacitan para acceder a graos universitarios da Uned e dalgunhas outras universidades. Equivale a unha titulación de bacharelato.



Cales son os graos que máis saída teñen?

Non os damos todos. Por exemplo, un dos máis demandados é o de Psicoloxía. Outros como Medicina ou Enfermería, que son máis prácticos, non os podemos dar.



Quen asiste aos cursos de extensión universitaria?

Teñen moita demanda, pero son grupos específicos de poboación. Por exemplo, agora estamos dando un curso de disciplina positiva e outro de primeiros auxilios pediátricos. Entón, veñen principalmente mestres, técnicos superiores en Educación Infantil ou familias. Tamén acode xente á Uned de Foz para pedir axuda para facer as matrículas.



Vostede traballa tamén no IES María Sarmiento de Viveiro. Gústalle máis traballar cos rapaces ou con xente maior?

Non sabería dicir. O meu é traballar no instituto, tratar cos rapaces, pero dar unha clase para maiores é unha gozada, porque transmites coñecementos a persoas que están dispostas a escoitar e é moi agradecido. Cos rapaces pode ser máis divertido, é un reto. Son tratos moi distintos.



Na Uned, ademais de coordinadora, é titora nalgunha materia?

Si. Imparto Introdución ao Márketing en segundo de Administración e Dirección de Empresas na aula de Foz, e na de Viveiro dou Lingua Española e Comentario de Texto, que son dúas materias do curso de acceso á universidade para maiores de 25 anos.

A Uned focense tamén leva a cabo unha interesante labor cultural.

Dende a aula tamén organizamos actividades culturais, presentacións de libros, charlas de expertos ou exposicións, entre outros actos, e estamos en colaboración coas distintas áreas do Concello de Foz, como Cultura, Servizos Sociais ou Muller e Igualdade.