Que foi de... Modesto Díaz

Nótase que Modesto Díaz disfruta da xubilación. Foi conserxe no centro de ensino de Mondoñedo e lamenta que non lle deran confianza para ser alcalde do Concello, malia estar "moi agradecido ó pobo, que sei que me quere ben" polos resultados que tivo. Os primeiros foron no xa lonxano 1995 con Loira, con quen ía ir na lista case de recheo e acabou sendo un dos seus homes de confianza. Di del que foi «moi maltratado pola oposición, algo que a min non me pasou. Pero penso que foi porque vían que el tiña unha idea clara para Mondoñedo. Clara e boa. Involucrábase en todo e levamos a Mondoñedo ata Barcelona, Francia, Madrid, Santiago, Vigo... cando non era nada habitual. Mágoa que ó final o BNG rachase o pacto de goberno e iso perxudicara tanto, porque foi un alcalde excelente que sentou as bases de moito do que logo aproveitaron outros".

Tocoulle estar na oposición, pero di que foi tamén unha etapa de aprendizaxe da que non renega e na que traballou moito. Así ata que volveu ó goberno «e outra vez cun médico de alcalde, agora do BNG, como era Orlando González. "Teño que dicir que tanto no Bloque como no PSOE aparcamos completamente as siglas. Fíxose un pacto no que se non se sabía quen era de que partido e traballamos todos xuntos".

Lembra que neses anos "eu fixen o que quixen sen ningún tipo de cortapisa. O alcalde nunca me dixo nada. Eu loxicamente informábao, claro, se ía a algún sitio ou tomaba algunha iniciativa, pero xa" e di ser consciente de que isa forma de traballar acabou por ser algo que chegou máis alá do propio Mondoñedo: "Sei que foi un goberno que chamou a atención a nivel galego polo ben que funcionaba. Traballabamos todos a unha".

Pon unha anécdota de exemplo: "Unha vez que fomos a Madrid paramos a comer en Arévalo e nunha mesa preto de nós había unha xente falando que non nos recoñecía e estaban comentando entre eles como funcionaba o pacto de goberno de Mondoñedo, para que vexas ó que se chegou".

Pero Modesto cansou e dimitíu, mais sen dramas nin malas palabras ata o punto de que conta que "aínda agora nos seguimos a reunir a comer xuntos as familias, xa noutro plan, moito máis tranquilos e con tempo, cando podemos". Conta que mesmo de cando en vez «me plantexan a posibilidade de volver á política, pero eso é algo que xa non é posible. Vou facer 67 anos e xa estou a outras cousas. Viaxo coa miña parella, disfrutamos dos netos, camiñamos moito... Isas cousas", e non ten problema cando os veciños aínda agora se lle achegan para comentarlle calquer cousa do Concello "porque sempre me trataron ben. O trato diario coa xente ou falar en público era algo que me daba medo, pero logo déuseme ben e non tiven problemas".