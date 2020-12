La moda abre paso en Covas

La brasileña Diva Conte Furieri, asentada en Viveiro desde hace 25 años, abrirá en los próximos días una tienda de ropa en el número 57 de la travesía de Covas. La empresaria, propietaria también de un par de bares, iniciará con Dimak Moda una nueva andadura en un establecimiento de su propiedad, para el que contrató una empleada.

Diva Conte explica que "xa son corenta as persoas que me dixeron que estou tola por abrir un negocio nesta época. Teño un par de bares alugados, aquí o Temple e outro en Santiago, pero nunca os levei. Agora custa poñerse, porque estamos subindo unha costa, pero gústanme os retos, isto é un desafío", asegura, antes de comentar que posee el título de telegrafista y que compró un yate, así como una pequeña lancha de pesca, para lo que sacó el título de patrón.

Ese carácter emprendedor motiva que ahora se animase a dar un paso más hacia el mundo de la moda. Es su primera incursión en el sector textil, tras 46 años en España. Diva compró el bajo hace unos años, porque le gustó el local para poner una tienda, pero "todo o que abro, fagoo cun dobre sentido, para que serva para tenda, restaurante ou bar. Por iso ten dous cuartos de baño, cociña e almacén. Se o día de mañá vai mal a tenda, pois a obra xa case está feita para cambiar de actividade, só habería que poñer unha barra. Hai que traballar con varias posibilidades. A única diferenza é a instalación eléctrica, pero o demais xa pode quedar como está", explica.

La decoración y distribución interior de la tienda la decidió ella misma de modo funcional y cómodo para poder variarla a gusto en cualquier momento, aunque contrató ayuda para la colocación una vez elegidos y adquiridos los materiales: "Teño espazo e podo xogar con el. Repartín os maniquís polo escaparate adiante e mailos burros e as barras, ademais ten probadores e espellos e traerei un sofá para que os maridos esperen cando veñan coas mulleres comprar roupa".

LA OFERTA. El establecimiento ofrecerá ropa de mujer de tallas grandes, de la 46 a la 60, para personas adultas y mayores, según precisa Diva, quien también prevé contar con calzado deportivo y algún zapato, "pero agora non podo traelos, porque quero comprar en Francia e está pechado pola pandemia".

Dimak contará con prendas fabricadas en Europa, tanto moda española como de Francia e Italia, de las que destaca la calidad, el corte y cuidada costura. "O surtido dalgún artigo retrasouse pola pandemia, teño material pagado de Francia e Italia, que aínda non chegou". La propietaria de la tienda asegura que "prefiro ter exposta a mercadoría, pero hai que ter moita para encher as barras do local que é moi amplo, son 200 metros", indica.

Conte considera que é unha boa ubicación para o verán, "porque hai moito movemento ao estar cerca da praia" y está convencida de que con el tiempo habrá más tiendas en Covas, como ocurrió con los bares, que aumentaron mucho en los últimos años, igual que la edificación.