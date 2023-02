Mitos del deporte local: Pepete

José Bermúdez, más conocido como Pepete, nació en San Cibrao y los primeros toques al balón los dio en la Praza do Lugar. "Había unha parede, poñiamos dous trapos, eu tiraba e Julio, que foi porteiro do Chaston coruñés e internacional, paraba", recuerda este hombre que ha trabajado gran parte de su vida en Alcoa.

En aquella época no había categorías inferiores y la primera ficha federada que tuvo Pepete fue con el Burela, a los 15 años, con el equipo sénior. Entonces, cuando se daban las alineaciones, alguien le preguntó: "¿Qué che poñemos?" Y él dijo Pepe, pero le dijeron: "Pepe é o capitán". Entonces les respondió: "Poñede o que queirades". Y pusieron Pepete, con el que se quedó ya para siempre.

"Cando gañabas fóra viñas cantando, pero a min non me deixaban porque dicían que o facía moi mal"

Pero antes de sus primeros pasos en el fútbol, cuando estaba en el colegio en Lugo, al no haber campo de fútbol corría en campo a través y llegó a participar en un campeonato de España en Soria y en uno gallego en A Coruña.

Tras jugar unos años en el Burela, fichó por el Viveiro, donde estuvo tres o cuatro temporadas, y lo volvió a dejar, por incompatibilidad con su trabajo a turnos en Alcoa. Su carrera futbolística fue guadianesca.

Fue Roca, el entrenador del Xove Lago, quien lo fue a buscar, y jugó en ese equipo tres o cuatro años, antes de ser una de las piezas claves en la formación del Club Deportivo San Ciprián, en la sección de fútbol, donde aún jugó y entrenó hasta los 35 años con hombres como Luciano o Juan Carlos Orol, Fabián, etc., con la idea de dar paso a los juveniles.

Pepete era delantero centro. "Non era destes rompedores, tiña boa condución de balón, regate, pero era normalín", dice, tirando de modestia. Porque era un buen goleador. "Como o mellor gol recordo un co Viveiro, desde fóra da área, porque eu era zurdo e pegueille coa esquerda, indo pola 'escuadra'. Foi un gol estraño e bonito", señala.

Pepete reconoce haber tenido buenos entrenadores, como Renda y Juanocho en el Viveiro y Roca en el Xove Lago.

Lo que sí recuerda con claridad eran las instalaciones con las que contaban cuando él jugaba al fútbol. "Lembro que no Burela adestrabamos arredor dunha bombilla", explica. aunque luego, ya avanzada su carrera como futbolista, también se mejoró mucho en instalaciones.

Asimismo, hizo carrera como entrenador. Partió en el San Ciprián, estuvo un año en el Valadouro, "onde fixen bos amigos", y más tarde en el Viveiro, "onde xogamos unha fase de ascenso a Segunda B contra o Coslada, Zamora e Pola de Siero". advierte. Dejó de entrenar por temas laborales pero hace cinco años regresó al Viveiro de la mano de Luis de Río para sustituir en enero al entrenador que habían destituido.

Y como el gusanillo no lo pierde, no descarta volver a los banquillos: "Non me importaría".

Y termina con una anécdota. "Cando gañabas fóra viñas cantando, pero a min non me deixaban porque dicían que o facía moi mal", concluye.