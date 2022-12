Mitos del deporte local: Juan Palmeiro

Juan Palmeiro (Celeiro, 1971) disfrutó de las dos modalidades del balón en los pies, el fútbol y el fútbol sala. Comenzó sobre el césped, en las categorías inferiores del Viveiro, hasta llegar al primer equipo. Y tras lograr el ascenso a Tercera, no le renovaron el contrato. Fue entonces cuando le ofrecieron formar parte del proyecto del Cefire, de fútbol sala, que estaba naciendo "con gente de A Mariña, gente de la zona", explica el protagonista. Tras unos cuantos años en el Cefire, jugó también en Vilalba, en As Pontes, en el Muebles Caloto, en el Lanzarote y en el Burela FS en División de Plata. Pero si le dan a escoger, elige el fútbol once. "Es que a mí siempre me gustó mucho el fútbol", dice. "Ahora estoy en los veteranos del Burela y me encanta", afirma.

Palmeiro argumenta su preferencia: "En el fútbol tienes como más libertad, no es tan encorsetado como el fútbol sala, el campo es más grande", afirma. "El fútbol sala es más mecanizado, y cada vez más, antes se buscaba mucho el uno contra uno, pero ahora...", reflexiona un jugador que ha sido parte de la historia del fútbol sala mariñano.

Cuando Juan recuerda los inicios con el Cefire, se le iluminan los ojos. "El grupo era espectacular, si no fue el mejor en el que estuve, fue de los mejores", dice. "Éramos todos gente de la misma edad, de A Mariña, y disfrutamos mucho", apunta. El celeirense reconoce que le marcó mucho en su carrera deportiva Gerardo Molina, "que fue el entrenador que tuve en Tercera en el Viveiro, y que también hacía de padre además de entrenador", relata. "Y también estuvo poco tiempo en el Mondoñedo y allí coincidí con Saavedra, cuando empezaba, e igualmente me gustó mucho", comenta. Uno de los mejores recuerdos que guarda fue cuando el Cefire ascendió de 2ªB a 1ªA en Vigo.

"Entonces, un compañero hizo disfrazarse a otro diciendo que todos íbamos a ir caracterizados por Vigo, pero cuando bajó a la recepción del hotel era él solo el que iba disfrazado", recuerda.

Apunta como anécdota, pero "es una de tantas, y la mayoría no se pueden contar". Tanto en el mundo del fútbol como del fútbol sala dejó muchas amistades. "Fran do Carro, Sevilla, Kiko Rey, Suso Martínez, Benamar, Tarrío, que en paz descanse, y en el fútbol sala con Dablanca, Darío y Fran Darío, Pitufo, Bruxo...", señala.

Cuando dejó su etapa de jugador, apenas ha pasado por los banquillos. "Estuve en las escuelas de fútbol de Viveiro, pero no tengo mucho tiempo", argumenta. Para Juan, es muy importante la educación de los niños a través del deporte, y es algo que intenta inculcar a su hija, que se ha decantado por el baloncesto.

"La educación deportiva es muy importante, los valores que te aporta, tienes en quién fijarte, de quién aprender", dice, y desvela que él le dice a su hija que lo primero "es ser una buena compañera y luego si eres mejor o peor deportista ya es otra cosa", concluye Palmeiro, que reconoce tener una pequeña espina clavado por no haber debutado en División de Honor.