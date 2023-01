Mitos del deporte local: José Manuel Rubal, exjugador y técnico de baloncesto

A José Manuel Rubal el virus del baloncesto le afectó tarde, ya con 19 años, pero aún sigue muy vivo en su organismo. Este focego de Cangas es un gran amante del deporte del baloncesto y lo ha practicado tanto como jugador como también de entrenador en distintos clubes de A Mariña. Desde hace unos años ve los toros desde la barrera.

"Daquela non había nada, xogabas algo ao fútbol, ao baloncesto", explica Rubal, dando razones por las que empezó tan tarde a jugar. Pero cuando terminó el instituto decidió formar, junto a unos amigos, el Club Baloncesto Burela.

"Eramos un grupo de rapaces aos que nos gustaba o baloncesto, queriamos xogar e por iso formamos o club", explica Rubal. Al principio, en los primeros años, tuvieron un gran déficit de entrenadores. "Os primeiros anos estivemos algo perdidos, pero competiamos; logo a estrutura mellorouse", dice Rubal, que afirma que sus primeros recuerdos de baloncesto "foron vendo aqueles torneos de Nadal do Real Madrid, a onde viñan grandes equipos, como a URSS ou o Maccabi", afirma.

CB Burela

No es Rubal hombre de ídolos o iconos, pero reconoce que le gustaba Epi, aquel gran jugador del Barcelona. "E tamén outros grandes xogadores europeos, como Kukoc ou Sabonis".

Tras jugar unos años en el CB Burela, militó una temporada en el Celtas de Foz, donde consiguieron el ascenso a la Liga Eba, con Tito Díaz como entrenador. "Tito era un adestrador con moitas táboas, que levaba toda a vida no baloncesto e que no trato persoal era moi cercano", afirma. Rubal era un jugador de equipo. "Non tiven formación de categorías inferiores, adestrei moito pola miña conta, esforzábame moito, era voluntarioso, pero todo o facía a base de esforzo", explica. "Sempre empezaba a temporada de suplente pero co traballo logo acababa de titular", recuerda. Rubal mide 1,85 y jugaba en todas las posiciones, podía subir el balón, jugar por fuera o también de interior "porque saltaba moito".

CB Burela

Tras jugar en el Celtas pasó al San Ciprián. También estuvo en una liga de invierno en Xove y cuando el equipo de esta localidad estaba en Primera Nacional entrenaba con ellos. "Incluso nunha época de crise, cando tiñan poucos xogadores, xoguei algúns partidos con máis de 40 anos", dice.

Tras dejar la cancha del baloncesto pasó a los banquillos, donde entrenó en categorías inferiores en el CB Burela y al equipo sénior femenino. Más tarde pasaría por el CB Ribadeo, donde también entrenó en la base, hasta que en 2019 lo dejó, y hasta ahora. "Boto de menos o trato cos rapaces, a competición", dice.

En la actualidad, es un espectador televisivo. "Gústame moito a Euroliga e la Liga Universitaria americana; en cambio a NBA non, porque alí é todo un para un", argumenta.

"Agora mesmo o adestrador que máis me gusta é Joan Peñarroya, que está a facer un moi bo labor co Baskonia", concluye el focego de las canastas.

Currículo

José Manuel Rubal comenzó a jugar al baloncesto tarde, con 19 años. Creó junto a unos compañeros el CB Burela y tras competir en ese club estuvo una temporada en el Celtas de Foz, donde consiguieron el ascenso a la Liga Eba. Más tarde pasó por el San Ciprián. En los banquillos estuvo en el CB Burela trabajando con la base y dirigiendo al sénior femenino, y en el CB Ribadeo.